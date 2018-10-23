مال وأعمال

أعلنت شركة كامكو للاستثمار، عن قيامها بدور مستشار الإصدار الوحيد ووكيل الاكتتاب في زيادة رأسمال بنك برقان، وقد لاقى الطرح اقبالاً متميزاً من قبل المستثمرون الحاليون الامر الذي ساهم في تغطية نسبة الاكتتاب بالنجاح المتوقع، حيث بلغت القيمة الإجمالية للطرح 62.55 مليون دينار، بإجمالي طرح عدد 240,581,530 سهما عادياً جديداً يمثل تقريباً 10.6% من رأس مال البنك المصدر الحالي.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في شركة كامكو للاستثمار خالد فؤاد، «نود ان نعرب عن امتناننا وتقديرنا للجهود التي بذلها فريقا العمل في بنك برقان وكامكو لإنجاح هذه الصفقة. كما نود أن نتقدم بالشكر الى بنك برقان على ثقته واختياره لكامكو للقيام بدور مستشار الاكتتاب الوحيد ووكيل الاكتتاب». وأضاف فؤاد، «نتطلع إلى تعزيز ثقة عملائنا والمستثمرين فينا من خلال مواصلة السعي نحو الفرص الاستثمارية المجدية بما ينعكس ايجاباً على دعم القطاع الخاص ويعزز من نمو الاقتصاد الكويتي والإقليمي.

وبهذه المناسبة أود أن أتقدم بالشكر إلى بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، ووزارة التجارة والصناعة، وشركة المقاصة الكويتية على دعمهم المتواصل».

وفي معرض تعليقه على الصفقة، قال نائب رئيس أول ورئيس إدارة الاستثمارات المصرفية في كامكو عمر زين الدين، «نفخر بالدور الذي قمنا به في سبيل انجاح الاكتتاب في زيادة رأس مال لصالح أحد أكبر البنوك على مستوى الكويت. لا سيما أن هذه الصفقة تشكل حدثاً هاماً آخر يسهم في تعزيز قاعدة رأس مال البنك. ومن جهة أخرى، يعكس نجاح هذا الاكتتاب في رأس المال، الثقة الكبيرة التي يبديها المستثمرون تجاه الإدارة القوية لبنك برقان ورؤيته الاستراتيجية المستقبلية».

