مال وأعمال

صرّح د. يعقوب الرفاعي المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية، عن تعاون بين إتحاد المصارف العربية، واتحاد مصارف الكويت، ومع معهد الدراسات المصرفية لعقد ورشة عمل مصرفية متخصّصة باللغة الإنكليزية حول موضوع: The Changing Dynamics Of Anti Money Laundering &Combating Terrorism Financing in the FINTECH ERA

وذلك خلال الفترة من 22 إلى 23 أكتوبر 2018، في مدينة الكويت- دولة الكويت في فندق JW Marriott.

تناولت الورشة موضوعات هامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية مثل عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يأخذ موضوع مكافحة غسل/ تبييض الأوال وتمويل الإرهاب، المزيد من الاهتمام من جانب كافة السلطات والجهات المعنية في العالم، وذلك نتيجةً لتزايد هذه العمليات العابرة للحدود وتنوعها وتشعبها، مستفيدة من التقنيات والابتكارات المالية والمعلوماتية الحديثة في وسائل الدفع والخدمات المصرفية، والتي غالباً ما تستخدم القطاع المصرفي والمؤسسات المالية في تنفيذها، مما يعرض المصارف لمخاطر جمة.

وفي مواجهة هذه الآفة تعمل السلطات الرقابية والقضائية والأمنية، وبالتنسيق مع المصارف والمؤسسات المالية، على تطوير سبل التصدي لهذه التنظيمات الإرهابية وتعزيز أساليب مواجهتها تماشياً مع تطور الجريمة المنظمة التي يمكن أن تستخدم التكنولوجيا المالية الحديثة (FINTECH) كأداة لتمرير جرائمها. الأمر الذي بات يشكل هاجساً مقلقاً لجميع المعنيين في القطاع المصرفي والمالي على مستوى العالم.

لذلك، قرر إتحاد المصارف العربية تنظيم هذه الورشة لتسليط الضوء على المعايير الدولية للجرائم المالية والتحديات التي تواجه المؤسسات المالية، والعلاقات المصرفية المراسلة في المنطقة والتطورات التشريعية المتعلقة بالعقوبات الأميركية، وسبل مكافحتها وكذلك مخاطر استخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الجريمة المنظمة وكيفية الاستفادة من هذه الابتكارات في مواجهتها.

والجدير بالذكر أنه حاضر في هذه الورشة الخبيران:

سمر بعاصيري، مديرة الامتثال في بنك البحر المتوسط (سابقاً) - لبنان

محمد داود، المدير في مؤسسة Thomson Reuters (Head of GRC Solutions & Services MENA ) دولة الإمارات العربية المتحدة.