مال وأعمال

فازت شركة Ooredoo الكويت بجائزتين من Stevie Awards في فندق Intercontinental Park Lane في العاصمة البريطانية لندن، وتعد جائزة Stevie Awards إحدى أكبر الجوائز الالمية المرموقة والتي تمنح للشركات والمؤسسات حول العالم تقديراً لإنجازاتها في مجالات مهنية عدة ويتم اختيار الفائزين من خلال لجان مختصة ووفق شروط دقيقة وعالية المستوى. وحضر الحفل ممثلاً Ooredoo الكويت كل من مدير أول العلاقات العامة والاتصال الداخلي فاطمة دشتي، واختصاصي العلاقات العامة والاتصال الداخلي فجر المتروك. حصدت Ooredoo الكويت على جائزة ذهبية في فئة أفضل قسم للتواصل لعام 2018، والتي جاءت من نصيب قطاع الاتصال المؤسسي في الشركة والذي يشمل العلاقات العامة والاتصال الداخلي وإدارة قنوات التواصل الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية والرعايات.

كما حصلت الشركة على جائزة فضية في فئة الحملات الإعلانية والفعاليات، وذلك عن حفل إطلاق iPhone X والذي أقيم في عام 2017 والذي شهد حضور آلاف العملاء للحصول على أحدث أجهزة iPhone مع باقات شامل بمزاياها الحصرية مع عرض خاص أطلقته الشركة خصيصاً لحضور حفل الإطلاق، والذي تميز بفعاليات ترفيهية وسط أجواء مميزة وبحضور نخبة من نجوم شبكات التواصل الاجتماعي. كما أن هذا الحدث يعد أكبر حدث سنوي تنظمه الشركة في الكويت.

يعد هذا الإنجاز دليلاً على ريادة Ooredoo الكويت في مواكبة قطاع الاتصالات الحيوي، وحول ذلك أكدت الشركة في بيان صحافي: «حصولنا على هذه الجوائز يأتي ليتوج العلاقة المميزة التي تجمعنا مع عملائنا، حيث أن اهتمامنا بعملائنا والتزامنا بتقديم كل ما من شأنه إثراء تجاربهم يحتم علينا الاستمرار في تقديم الأفضل لهم، وذلك اتساقاً مع قيمنا الأساسية وهي الاهتمام والتواصل والتحدي. حصولنا على هذه الجوائز اليوم دليل على أننا كسبنا التحدي بفضل اهتمامنا وتواصلنا مع عملائنا، ونهديهم هذا النجاح لثقتهم التي منحونا إياها على مدار الأعوام».

