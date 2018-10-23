مال وأعمال

قام مركز الخليج المالي التابع لجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) بتقديم ورشة عمل في الحرم الجامعي الأسبوع الماضي، بالتعاون مع شركة التجاري للوساطة المالية بعنوان «محاكاة مباشرة للتداول بسوق الاوراق المالية»، والتي تم إعدادها لطلبة تخصص التمويل في كلية إدارة الاعمال لإتاحة الفرصة لهم للتعرف على كيفية عمل سوق الكويت المالي وسير عمله اليومي عن قرب.

وقد علقت د. فدا كرم، مديرة مركز الخليج المالي، وأستاذ مشارك في كلية الاقتصاد في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، بأننا في مركز الخليج المالي نهدف لإتاحة أفضل السبل للطلبة بإعطائهم فرصة تجربة التداول ببورصة الكويت للأوراق المالية بصورة فعلية والذي بدوره سيمنحهم مهارات التداول الحقيقية بالبورصة.

مستعينين بأحدث وسائل التكنولوجيا والأدوات التفاعلية التي يوفرها مركز الخليج المالي، استطاع 17 طالباً تعلم مهارات التداول الافتراضي وكيفية التداول والمصطلحات المستخدمة فيه بالاضافة إلى التعرف على سير عمل بورصة الكويت إلى جانب التعرف على أنسب الطرق للتعامل مع تقلبات السوق. وقد قدم ورشة العمل التدريبية كل من محمد الرديني، نائب الرئيس التنفيذي، وعبدالله السلمان، مسؤول أول نظم المعلومات من شركة التجاري للوساطة المالية، حيث قاموا بتعريف الطلاب على أحدث أنظمة التداول في البورصة والتي ستساعدهم على تطوير مهاراتهم ومعرفتهم في التداول ببورصة الكويت للأوراق المالية.

ومن جانبه، علق مشعل القناعي، الرئيس التنفيذي لشركة التجاري للوساطة المالية، قائلاً: لقد قمنا بالتحضير لهذه الورشة بحيث تتناول في مقدمتها نظرة عامة على تاريخ سوق الكويت للأوراق المالية منذ نشأته إلى اليوم، يليه شرح عن الهيئات التنظيمية والسلطات المعنية لإدارة السوق المالي الكويتي ودور كل منها ومن ثم تم تسليط الضوء على مختلف أنظمة التداول الالكترونية، وأضاف السيد القناعي: إنه لمن دواعي سرورنا تقديم هذه الورشة في ظل هذه البيئة التجريبية الحديثة والفعالة التي يوفرها مركز الخليج المالي في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا والتي توضح بشكل كاف وفعال عملية تداول الأوراق المالية بالكويت.

