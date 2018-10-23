مال وأعمال

في إعلانها عن النتائج الأخيرة لمؤشر رضا العملاء في الكويت لعام 2018، كشفت سيرفس هيرو، المؤشر الوحيد في المنطقة لقياس رضا العملاء والذي يتخذ من الكويت مقراً له، اليوم عن إطلاق نتائج النصف الأول من عام 2018 والتي أظهرت انخفاضاً بنسبة 4 % في المعدل الإجمالي لرضا العملاء مقارنة بنسبة الرضا لنفس الفترة في عام 2017. وجاءت هذه النتائج بناءً على 11،135 تقييماً صحيحاً من أصل 420،12 تقييم. ويُشير ذلك إلى معدل مرتفع من الثقة تصل نسبته إلى 95 % مع هامش خطأ يبلغ +/- 3 % على المستوى العام في الدولة. وبحسب نتائج سيرفس هيرو للنصف الأول من العام الحالي، كانت أفضل القطاعات هي المطاعم غير الرسمية والأثاث المنزلي والمقاهي. في حين انحصرت القطاعات الأكثر انخفاضاً من حيث مستوى الرضا في شركات الاتصالات المتنقلة وللمرة الأولى البنوك التجارية.

كما كشفت النتائج أن القطاع الأكثر تحسناً منذ عام 7201 هو النوادي الصحية، بزيادةٍ قدرها 4 %، بينما شهد أداء البنوك التجارية والبنوك الإسلامية انخفاضاً بنسبة 9 %.

وتعليقاً على هذه النتائج، قالت فاتن أبوغزالة، رئيس سيرفس هيرو: «تُعد نتائج النصف الأول لعام 2018 مؤشراً مهماً لمستوى أداء أي شركة منذ بداية العام. ويحتاج تميز الخدمة إلى جهدٍ مستمر ومتواصل حتى تأتي نتائجه المثمرة، كما أنه يحدث فارقاً كبيراً بالنسبة لأي شركة وسط عملائها ومنافسيها. وفي عالمنا اليوم، لا بد لأي مزود خدمة يسعى للحصول على حصة سوقية جيدة، والمحافظة على عملائه والمواصلة على طريق النمو، من الاعتماد في عملياته على بنيةٍ صلبة تشمل المشاركة الفعالة لكل قسم.

