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نتيجة لعدد من الممارسات السلبية والاستغلال التجاري السلبي حذرت أسرة الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا من استغلال اسمه تجارياً من قبل بعض الشركات .

وقال نجل الراحل د. بشار، في بيان رسمي، صادر عن مركز الفنون، «لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الشركات التجارية داخل الكويت وخارجها باستخدام واستغلال ووضع الصور الشخصية أو مقاطع من الأعمال الفنية الخاصة بالوالد الفنان المرحوم عبدالحسين عبدالرضا، للإيحاءات والإيهام بأن تلك الشركات والمطاعم والمحلات التجارية تمتلك حق الموافقة على ذلك من قبلنا للمنفعة والتربح، وهو الأمر الذي يخالف الواقع، ويمثل تعدياً على حقوق الملكية الفكرية، ويخالف أحكام القانون.

وأضاف البيان الذى وقع باسم نجل الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا «لذلك نحتفظ بكل حقوقنا القانونية تجاه من استخدم حقوق الملكية الفكرية أو الصور الشخصية وغيرها المرتبطة بهذا الأمر، وسنتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لمن يتعدى على هذه الحقوق، استناداً إلى قانون حماية الملكية الفكرية وقانون التجارة والقانون المدني».

وعلمت «النهار» انه بدأ تحرك عدد من القطاعات القانونية لرصد ومقاضاه جملة من الممارسات السلبية التي تم رصدها خلال الفترة القليلة الماضية .

