loader

إضاءات

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

وجهة نظر

تسويق

عبدالستار ناجي
مقالات أخرى للكاتب
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018

نحترم الجهود المبذولة من قبل إدارة أو لجنة المنتج المنفذ.. ولكن ما هو أهم أن هنالك بنداً خاصاً بالتسويق أو بمعنى أدق التوزيع، حتى الآن لا نسمع عنه أي شيء، كل ما نعرفه أن هنالك أعمال يتم إنتاجاتها.. ولكن ماذا عن الخطوة التالية.. وماذا عن عوائد تلك الخطوة.. وكم دخل إلى صندوق أو ميزانية الدولة نتيجة هذا الجانب، ونعني التوزيع.
ولو تأملنا (مثلاً) الأعمال التي أنتجت للموسم الرمضاني الماضي، تحت بند المنتج المنفذ، لوجدنا بأن جميع تلك الأعمال التي أنتجت، تم عرض بعضها بالتوازي مع عرضها في تلفزيون الكويت، بل أن بعضها عرض في أكثر من قناة، على مدى الأشهر القلبلة الماضية.
فهل من معلومة حول آليات التوزيع.. وعوائد ذلك التوزيع لأعمال أنتجتها وزارة الإعلام.
نحترم الجهود المبذولة، كما أسلفنا في مجال الإنتاج، ولكن ما يعنينا الحديث عنه هو بند التوزيع وجدية التحرك، ومساحة العوائد، والحوافز التي تمنحها للتجربة، ودور المنتج المنفذ في هذا الجانب، ومن خلال كل ذلك الوصول إلى معادلة ضرورة إنشاء قسم أو مراقبة للتوزيع تعنى بهذا الجانب من خلال العلاقات المباشرة مع القنوات الرسمية أو الخاصة.. رغم أن هذا الجانب يتجاوز الفعل الوظيفي إلى عمق العلاقات والخبرات المتخصصة في هذا الجانب.
إن تجربة المنتج لا تنتهي عند عملية الإنتاج، بل هي البداية إلى فضاءات التوزيع وغيرها من القضايا والموضوعات المعنية بهذا القطاع الخصب والثري والقادر على تحقيق عوائد مادية ومعنوية عالية وإضافية لرصيد الكويت الفني.. والإعلامي.. والمادي.
وعلى المحبة نلتقي


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة