إضاءات

نحترم الجهود المبذولة من قبل إدارة أو لجنة المنتج المنفذ.. ولكن ما هو أهم أن هنالك بنداً خاصاً بالتسويق أو بمعنى أدق التوزيع، حتى الآن لا نسمع عنه أي شيء، كل ما نعرفه أن هنالك أعمال يتم إنتاجاتها.. ولكن ماذا عن الخطوة التالية.. وماذا عن عوائد تلك الخطوة.. وكم دخل إلى صندوق أو ميزانية الدولة نتيجة هذا الجانب، ونعني التوزيع.

ولو تأملنا (مثلاً) الأعمال التي أنتجت للموسم الرمضاني الماضي، تحت بند المنتج المنفذ، لوجدنا بأن جميع تلك الأعمال التي أنتجت، تم عرض بعضها بالتوازي مع عرضها في تلفزيون الكويت، بل أن بعضها عرض في أكثر من قناة، على مدى الأشهر القلبلة الماضية.

فهل من معلومة حول آليات التوزيع.. وعوائد ذلك التوزيع لأعمال أنتجتها وزارة الإعلام.

نحترم الجهود المبذولة، كما أسلفنا في مجال الإنتاج، ولكن ما يعنينا الحديث عنه هو بند التوزيع وجدية التحرك، ومساحة العوائد، والحوافز التي تمنحها للتجربة، ودور المنتج المنفذ في هذا الجانب، ومن خلال كل ذلك الوصول إلى معادلة ضرورة إنشاء قسم أو مراقبة للتوزيع تعنى بهذا الجانب من خلال العلاقات المباشرة مع القنوات الرسمية أو الخاصة.. رغم أن هذا الجانب يتجاوز الفعل الوظيفي إلى عمق العلاقات والخبرات المتخصصة في هذا الجانب.

إن تجربة المنتج لا تنتهي عند عملية الإنتاج، بل هي البداية إلى فضاءات التوزيع وغيرها من القضايا والموضوعات المعنية بهذا القطاع الخصب والثري والقادر على تحقيق عوائد مادية ومعنوية عالية وإضافية لرصيد الكويت الفني.. والإعلامي.. والمادي.

وعلى المحبة نلتقي

