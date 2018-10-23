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يتواجد الفنان القدير عبدالله السدحان في مدينة دبي لتوقيع عقود تصحيح الألوان والمونتاج الموازي للإنتاج العالمي في مسلسله الذي يزمع تصويره قريباً «بدون فلتر الموسم الثاني» ومسلسل «السربيل» واللذان سلم نصوصهما كاملة إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون قبل نحو ثلاثة أشهر من الآن، وينتظر تعميدهما النهائي ليباشر عملية التنفيذ.

وعن إشاعة عودة «طاش ما طاش» قال عبدالله السدحان لـ»لرياض»: إن كل ما يقال في هذا الشأن مجرد «شائعة سنوية اعتدنا عليها في وسائل التواصل الاجتماعي»، مضيفاً: «لكن الإشاعة الجديدة هي تسليم مسلسل «بدون فلتر الموسم الثاني» لقناة غير القناة السعودية، وهذا لن يحدث إطلاقاً، لا سيما وأن تواجدي في مدينة دبي جاء من أجل عقد اجتماعات عمل تساهم في استثمار نجاح «بدون فلتر» الذي عرض الجزء الأول منه على القناة السعودية الأولى وقناة «sbc» في رمضان الماضي، وقدمناه برؤية جديدة ومختلفة».

وأكد السدحان أنه سيقدم الجزء الثاني من المسلسل بشكل أفضل ويغلب عليه الجانب الكوميدي وبأفكار فنية رفيعة المستوى وبتقنية احترافية في التصوير والمونتاج، تضمن صناعة عمل يليق بالدراما السعودية، وبالمثل أيضاً مسلسل «السربيل» الذي يحتاج للاستعانة بشركات عالمية «تسهم معنا في تقديم عمل مكتمل التفاصيل، إضافة إلى أننا هيأنا قرية متكاملة بجانب هذه العقود التي تمنحنا تقنيات متقدمة للصورة والمونتاج والاستشارات الفنية». مشيداً بأجواء التعاون مع المسؤولين في هيئة الإذاعة والتلفزيون والتي ستساهم في تقديم عمل مميز «لكن الذي أتمناه ألا نتأخر ونتجاوز الوقت الذي يتيح لنا تقديم عمل يتناسب مع تطور الشاشة».

علماً بأن السدحان حريص كما ذكر على تعدد المخرجين، يذكر أن السدحان قدم في رمضان الماضي المسلسل المتصل المنفصل «بدون فلتر» من كتابة وإخراج مجموعة من الشباب السعوديين وبأسلوب سينمائي تناول أفكاراً اجتماعية بقوالب سردية جديدة.

