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يغادرنا إلى العاصمة البريطانية فريق مسرحية «عنبر 9» بدعوة من اتحاد طلبة الكويت في المملكة المتحدة. وفي تصريح خاص، عبّر الفنان مبارك المانع عن سعادته البالغة بالدعوة، وأيضاً بلقاء أبناء الكويت في المملكة المتحدة، وأشار في تصريح خاص بـ «النهار» إلى أن فريق العمل شهد دخول عدد من النجوم، لمنح التجربة آفاقاً متجددة.

وحري بالذكر أن مسرحية «عنبر 9» من تأليف عبدالعزيز عطية وإخراج وبطولة مبارك المانع، وفي العمل أيضاً فيصل بوغازي وسلطان فرج ومي البلوشي وعبدالعزيز النصار وخالد المظفر وضاري عبدالرضا وعدد آخر من النجوم.

وأشار مبارك المانع إلى أن فريق المسرحية يواصل البروفات الجديدة، وسيغادر إلى لندن يوم السبت المقبل، لتقديم عرض واحد أمام طلبة وطالبات الكويت في المملكة المتحدة، ليعود بعدها الفريق إلى الكويت تحضيراً لعدد من المشاريع الفنية الجديدة.