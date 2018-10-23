وطن النهار

اعتبر رئيس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين وراعي جائزة البغلي للابن البار العم إبراهيم طاهر البغلي ان اكسبوا للمعارض التراثية أكبر متحف مفتوح للحرف التراثية والتاريخية تخللته انشطة ثقافية وفنية وملتقيات شبابية وصناعات يدوية جاء ذلك من خلال تكريمه في حفل اختتام فريق «اكــســبــو 965» لــلــمــعــارض التراثية والحرفية للمبدعين الكويتيين معرضه السنوي الثالث الذي استمر خمسة أيام، وأكد البغلي بـــأن المــعــرض جـمـع عـددا من الفنانين والحرفيين الــكــويــتــيــين والــخــلــيــجــيــين لـعـرض مـنـتـجـاتـهـم الـتـراثـيـة أو صـنـاعـة مـنـتـجـاتـهـم أمــام الجمهور في عرض حي. وأملح إلى قيمة المعرض في تـسـلـيـط الــضــوء عـلـى أهـمـيـة الحرف التراثية واليدوية في الحفاظ على الهوية الكويتية والــخــلــيــجــيــة والاقـــتـــصـــاد الوطني، ونقلها إلـى الأجيال الـقـادمـة والـحـفـاظ عليها من الاندثار، الــتــاريــخ والــثــقــافــة والــحــرف التراثية من االندثار. وثـمـن البغلي الـجـهـود «الكبيرة» التي يبذلها فريق «إكـسـبـو (965)»، لـلـحـفـاظ على تلك الحرف وتعريف الأجيال بــهــا، مــؤكــدا ضـــرورة حـمـايـة الثقافة وتعريف الشباب بها.

وأكد البغلي ان المعرض يأتي تطبيقا لرؤية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح حفظه الله ورعاه وبلورة لقدرات الــشــبــاب الكويتي، وتفعيلاً لـــدور ذوي الــهــمــم، لـلـمـشـاركـة فـي التنمية المجتمعية وتحقيق الإنجازات، وصولاً الـــى التنمية الشاملة.

أكد ان تكريمه من قبل فـــريـــق «اكــســبــو 965» لــلــمــعــارض التراثية والحرفية للمبدعين الكويتيين هو في واقع الأمر تكريم لآلاف الشخصيات التي تعمل ليل نهار لصالح العمل الحرفي والتطوعي والتراثي في الكويت .

واضاف البغلي أن هذا الاختيار يضيف لنا مسؤولية جديدة للعمل جنباً إلى جنب مع زملائنا وأبنائنا في كافة جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية لتطوير العمل التطوعي والارتقاء بالعمل الإنساني والخيري وتعزيزه.

واشاد البغلي جميع العاملين على فـــريـــق «اكــســبــو 965» لــلــمــعــارض التراثية والحرفية للمبدعين الكويتيين .

