وطن النهار

إن تكريمي هو في واقع الأمر تكريم لآلاف الشخصيات التي تعمل ليل نهار لصالح العمل الإنساني في الكويت و منطقة الخليج كافة، وتعزيزاً لجهوده ليكون منارة مشعة وخيِّرة للبشرية.

ان هذا التكريم لم يأت من فراغ بل هناك جنود مجهولون ممثلة باللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار وعلى رأسهم رفيق دربي رئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار الاستاذ علي حسن وجميع العاملين في اللجنة ان مهمة القيام بالعمل الإنساني هو تكليف يُسعد الإنسان بالقيام به،ويعتبر مسؤولية في حمل العمل الانساني على اكتافي ورعايتي لجائزة الابن البار تأتي من ايماني بمشروع الشراكة الاجتماعية التي لايخفي على احد دورها في المجتمع وان أهمية استمرار المجتمع في غرس محبة الأعمال الإنسانية في نفوس الجيل الحالي، وان التكريم نتيجة العمل الدؤوب والمتواصل الذي بدأناه منذ عام 2007م واستمر لمدة اكثر من 10 سنوات على التوالي في رعاية جائزة البغلي للابن البار لتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على المجتمع وعلى الدور الانساني الاجتماعي الذي تؤديه جائزة البغلي للابن البار في نشر التوعية الاجتماعية في تعزيز فضيلة بر الوالدين، وانتشارها بين اطياف المجتمع الكويتي وزيادة الاقبال عليها وخير دليل على نجاحها.

ان الكويت وأهلها جبلوا منذ القدم على التكافل والتراحم من خلال تعزيز العمل التطوعي والإنساني على مر الأزمان وتحت جميع الظروف ما جعل هيئة الأمم المتحدة تمنح حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح - حفظه الله ورعاه - لقب قائد العمل الإنساني واختيار الكويت مركز للعمل الإنساني الأمر الذي نفخر به ونعتز بترجمته من خلال عملنا الخيري والتطوعي والإنساني في مختلف المجالات.

إن هذا الأختيار يضيف لنا مسؤولية جديدة للعمل جنباً إلى جنب مع زملائنا وأبنائنا في كل جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية لتطوير العمل التطوعي والارتقاء بالعمل الإنساني والخيري وتعزيزه.

وأنا أكتب عن تكريمي أشعر بأن كلماتي تخونني، كما أشعر بخذلان قلمي وحروفي لي أمام هذا الحدث الذي ما توقعت أن يحدث في السنين الحالية، لكنه حدث واي حرفٍ هو الذي يمكن أن يعبر عن عميق شكري وامتناني لكل من عمل معي في الخدمة والرعاية والتأهيل لكبار السن والحث على بر الوالدين لقد كان هذا التكريم تتويجاً لجهود دامت اكثر من 11 سنة من العطاء الذي عملت فيه بكل سعادة لخدمة الوطن وخدمة كبار السن، ولاشك فاني فخور في رعاية وتأهيل المسنين، ولاشك في أن التكريم يمثل دافعاً مهماً لكل إنسان من أجل أن يقدم أجمل ما لديه وأفضل ما يمكن تقديمه من أعمال انسانية في المجالات، والتجديد، والاعتناء بالإبداع أياً كان شكله.

وان هذه السطور بل المجلدات لا تكفي ما في خاطري وقلبي لترجمة شعوري بالسعادة لان هناك اشخاصا يقدرون العمل الانساني وايضا تلك السطور لا تكفي للتعبير عن ما في قلبي من حب لفئة كبار السن والعمل الانساني

شكراً لكل من كان وراء هذا الإنجاز، وطني الغالي، أسرتي الحبيبة، أصدقائي، أنا ممتن لكم جميعاً بلا حد أو حدود.

سفير النوايا الحسنة رئيس مجلس

إدارة الجمعية الكويتية الخيرية

لرعاية وتأهيل المسنين

وراعي جائزة البغلي للابن البار

إبراهيم طاهر البغلي