وطن النهار

للمشاركة في المسابقات:

آخر موعد تسليم الاعمال المشاركة 31/10/2018م من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 3 ظهرا وذلك في مقر مبرة ابراهيم طاهر البغلي الكائن في دولة الكويت ــ منطقة الشرق ــ قطعة (2) شارع (141) عمارة رقم (17) الدور الأول مكتب رقم (2) ،للتواصل عن طريق الأرقام التالية (9948800 أو 99679770 أو واتساب: 69062315) ويمكن االمشاركة بالمسابقة على شبكات التواصل الاجتماعي التالية:

Website: www.albaghawardli.ocom

Twitter : albaghli_q8

Instagram: albaghli_q8

- يتم فرز الاعمال المشاركة واعلان نتائج الفائزين بإشراف لجنة التحكيم وسيتم تسليم الجوائز في الحفل الختامي لجائزة البغلي للابن البار في 17/12/2018 .

