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بغداد- الوكالات: دعت الأمم المتحدة أحزاب العراقي الى ضمان حرية رئيس الحكومة المكلف عادل عبدالمهدي في اختيار وزرائه وطالبت بحكومة وطنية اصلاحية بعيدا عن الطائفية والمحاصصة الحزبية والفساد مؤكدة ضرورة تمثيل فعلي للمرأة في الحقائب الوزارية الرئيسة وكذلك احترام حقوق الأقليات. فيما نفى عبدالمهدي توجيه خطاب الى القوى السياسية حول تشكيل حكومته.

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيش انه وعقب مناقشاتٍ مكثفةٍ أجراها خلال الأيام الأخيرة مع قيادات الحكومة العراقية والأحزاب السياسية قد لاحظ عزم هذه الأطراف على تيسير تشكيل الحكومة المقبلة ضمن المواقيت الزمنية الدستورية كي يتسنى لتلك الحكومة الشروع فورا في الاستجابة لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من الخدمات والحياة الكريمة.

وحثّ كوبيش في بيان صحافي، الأحزاب السياسية على دعم جهود عبدالمهدي والتعاون معه في عملية تشكيل الحكومة، بتغليب رفاه البلد وشعبه على المصالح الحزبية. وقال ان الشعب العراقي يتطلع الى أن يكون رئيس الوزراء المكلف قادرا وحرا في اختيار فريقه الحكومي بتركيبة تستجيبُ فيها لمطالب العراقيين بالتغيير الجذري والتخلي عن ممارسات الماضي.

وأوضح كوبيش قائلاً «خلال لقاءاتي مع القادة العراقيين، بمن فيهم الرئيس برهم صالح ورئيس وأضاف «هناك رغبةً قويةً في تشكيل الحكومة المقبلة بحيث تمثّلُ ادارةً وطنيةً يكونُ برنامجها ذا توجُّهٍ اصلاحيّ، بعيداً عن الطائفية والمحاصصة الحزبية والفساد وبمشاركة جميع مكونات وشرائح العراق» مشددا على ضرورة وجود «تمثيلٍ فعليٍّ للمرأة في الحقائب الوزارية الرئيسة وكذلك احترام حقوق الأقليات».

الى ذلك نفى رئيس الوزراء المكلف ماتتناقله وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات اعلامية عن توجيهه خطاباً الى الكتل السياسية حول تشكيل الحكومة وتوزيع حقائبها الوزارية على القوى السياسية. وأكد مكتب عبدالمهدي في بيان صحافي نشره على موقعه في شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه لم يصدر منه أي خطاب في هذا الصدد وأن ما يتم تداوله بهذا الخصوص لا صحة له مطلقاً ومزور. ودعا وسائل الاعلام ومن يتداول هذه الخطابات المزورة الى «تحري الدقة وعدم الانجرار لمثل تلك الأكاذيب التي أهدافها خلط الأوراق وتضليل الرأي العام». وكان المكتب الاعلامي لعبدالمهدي قال ان رئيس الوزراء المكلف ينوي تقديم أسماء أعضاء تشكيلته الوزارية مع المنهاج الوزاري خلال الأسبوع الحالي. وأضاف أن عبدالمهدي يجري اتصالاته المطلوبة مع رئاسة البرلمان ومع القيادات والكتل النيابية لتحديد اليوم المناسب، وهو ما سيعلن عنه لاحقاً.

في غضون ذلك هدد تحالف «المحور الوطني» بالانسحاب من التشكيلة الحكومية المقبلة في حال عدم حصوله على الوزارات المطلوبة، والتي وصفها بالاستحقاق الانتخابي.

وقال النائب عن المحور علي الصجري، ان تحالف المحور سيكون في المعارضة ولن يشارك في حكومة عبدالمهدي، في حال عدم حصوله على وزارتي المالية والدفاع، اضافة الى 4 وزارات أخرى.

من جهتها طالبت حركة «التغيير» الكردية بأن تكون حصة المكون الكردي أربع وزارات في الحكومة الجديدة، مؤكدة على اعتماد الكفاءة والنزاهة في اختيار المرشحين، بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة.

