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بغداد - الوكالات: رفض رئيس الوزراء العراقي المتهية ولايته حيدر العبادي الغاء قيادات العمليات في بغداد والمحافظات مشدداً ان المرحلة الحالية تتطلب بقاء هذه التشكيلات.

وقال العبادي خلال زيارته مقر قيادة عمليات بغداد ان قيادة عمليات بغداد لعبت دوراً اساسياً في حفظ امن العاصمة، مشدداً على عدم الغائها في المرحلة المقبلة وضرورة الاستمرار بتطهير المؤسسة الأمنية من المسيئين.

وبحسب بيان المكتب الاعلامي للعبادي، ان قيادة عمليات بغداد لهم دوراً في حفظ الأمن بالعاصمة ويجب ان نفصل بين المطالب السياسية والحفاظ على الأمن.

وأشار البيان، الى ان «الأمن اساسي في بغداد ولكن ايضاً راحة المواطنين يجب ان نضعها في اذهاننا» مضيفاً بأنه «تم الغاء حظر التجوال في بغداد في وقت كانت هناك حرب على عصابات «داعش» لأن لدينا ثقة بأجهزتنا الأمنية والاستخبارية وكنا بصدد تأمين الحرية اللازمة للمواطن وقد نجحنا بذلك».

وأضاف العبادي، قائلا ان «الجهد الاستخباري تطور كثيراً وأصبحنا نرى العدو وهو لايرانا وهذا من اسس الانتصار الذي تحقق في بغداد».

