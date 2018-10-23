عربيات ودوليات

بيروت - «إيلاف»: تكرس المناقشات لتشكيل الحكومة اللبنانية الحالية، اعرافاً طارئة سرت منذ حكومة عام 2005، تقوم على تقسيم الوزارات الى اربع فئات، وتوزعها على الطوائف وممثليها من القوى السياسية الكبرى.

وفي حين يصار الى الالتزام بـ«المناصفة»، اي المسيحية الاسلامية عند توزيع الحصص الوزارية، يشتعل الصراع على الوزارات «الخدماتية» والوزارات «الوازنة» تستحوذ على اكبر نسب انفاق من الموازنة المالية العامة، وتتمتع بأهمية سياسية بالغة بالنظر الى حساسيتها. وهذا، مثلاً، هو حال وزارة العدل، التي يصر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون على ان تكون من حصته مرة ثانية، ويتحدث اعضاء في «التيار الوطني الحر» عن ان تمسكه بها يهدف الى «استكمال مشروع مكافحة الفساد الذي التزم به الرئيس»، و«لأننا مقبلون على ورشة اصلاحية».

تقسيم او تصنيف الوزارات في لبنان بين «حقائب سيادية» وحقائب «وازنة» و«خدماتية» و«وزارات دولة»، غير موجود دستورياً، الا انه بات عرفاً كرسته الممارسة في عمليات تشكيل الحكومات الأخيرة.

حرب كراسي

فعلى هامش المساعي في تشكيل الوزارة في لبنان، وبغض النظر عن امكانية نجاح هذه المساعي ام عدم نجاحها، فتبقى لافتة شهية الزعماء الكبيرة في الاستيزار، الأمر الذي يطرح السؤال «هل ان الوزارة في لبنان شهوة ام استحقاق؟، ولماذا التهافت على استلام مراكز في الوزارة، هل هناك وزارات اهم من اخرى، هل المرشحون الى الوزارات في لبنان يبحثون عن مصالحهم الضيقة ام مصلحة لبنان، وما الفرق بين الوزارات السيادية وغيرها، وفي النهاية ما الذي ينقص اللبنانيين كثقافة في التعاطي مع التوزير؟». وفي هذا السياق، قال البروفيسور زياد ابو جودة (أكاديمي وناشط اجتماعي) ان هناك كتاباً قديماً للرئيس اللبناني السابق كميل شمعون وكذلك في مذكرات بشارة الخوري يرد فيهما ان معدل عمر الوزارات في لبنان هو 8 اشهر، الأشهر الأولى الثلاثة تكون شهر عسل، وبعدها فترة انتقادات، ثم في الفترة الأخيرة هنالك حرب الكراسي في سبيل التوزير، وفي لبنان التغير الوزاري في الماضي كان هدفه تأمين تداول في السلطة، لأن بعض السياسيين اذا بقوا في الحكومة لفترة طويلة قد يزيد ذلك من نفوذهم على حساب قيادات اخرى». واضاف ابوجودة: «يجب ان يكون هناك تناغم في السلطة ضمن نظام ائتلافي على الطريقة اللبنانية، ومنذ سنوات هناك تدهور في القيم الجمهورية في البلد، وتلوث في المفاهيم وتخريب في العقول من جهات انقلابية لا تتقيد بالأصول الدستورية، وهذا ينعكس على التوزير. وبحسب مؤسسي النظام اللبناني من ميشال شيحا وغيره، فان الحكومة هي سلطة اجرائية، ويستعمل هذه العبارة الدستور اللبناني، بينما في الدساتير الأخرى تُستعمل عبارة تنفيذية، لا فرق بينهما، لكن عبارة اجرائية اكثر عملانية، لأنها تعني انها تجعل الأمور جارية، والحكومات ليست مجالس نيابية مصغرة، بل هي حكومات تتقيد ببيان وزاري، وتجعل الأمور تجري، وفي تاريخ لبنان اصبحت هناك حرية بتأليف حكومات من النواب او خارجهم، من حكومات نيابية وحكومات تكنوقراط».

واستطرد قائلاً «لكن ما يحصل اليوم في لبنان، يجب ان يحملنا الى البحث الجدي في الموضوع، لكي يكون هناك فصل بين مجلس النواب والحكومة، وهذا منطق النظام اللبناني. اما المنطق الآخر الذي يعملون به فهو بالفعل منطق فدرالي جغرافي، ولو كان لبنان مثل سويسرا او بلجيكا، يمكن ان يكون هناك صراع على الحكومة، كي تكون حكومة ائتلافية مع اقطاب سياسيين، لكن لبنان ليس فيدرالياً بالمعنى الجغرافي، بل لبنان بلد موحد».

وأكد ان كل ما يجري اليوم من تداول حول التوزير والوزارات السيادية اول من يعاني منه هو رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وللأسف بعض وسائل الاعلام في لبنان فقدت البوصلة، وتكرر بعض اقوال السياسيين من دون رؤية نقدية، فالحكومة في لبنان هي سلطة اجرائية.

التهافت

ولدى سؤاله «لماذا يتم اليوم التهافت لاستلام مراكز في الوزارة؟». اجاب ابو جودة «يتم ذلك اما في سبيل متابعة استراتيجية التعطيل، واما في سبيل توسيع شبكة الزبائنية، واما لتوسيع شبكة خدمات خاصة لأهداف انتخابية مقبلة». أما هل هناك وزارات اهم من اخرى في لبنان؟. فيقول ابو جودة: «لا توجد وزارة اهم من اخرى. كل الوزارات رئيسة، اذا كان الناس واعين لحقوقهم».

وحول الفارق بين الوزارات السيادية والوزارات الأخرى، اكد ابو جودة: «لا فرق في ما بينها، والوزارة ليست دكاناً للوزير، وكل الوزراء يناقشون الموضوعات في مجلس الوزراء، وزير الخارجية معني بالسياسة العامة في التربية، ووزير التربية معني بقرارات الخارجية».

