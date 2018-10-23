عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: اكد وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية ملحم الرياشي في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان «ما ذكره احد المواقع الالكترونية عن ان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ابلغني نيته الاعتذار والمغادرة، عارٍ من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة».

وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون تابع امس الجهود المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، وتلقى في هذا الاطار سلسلة اتصالات اكد خلالها على ضرورة تذليل العقبات التي تحول حتى الان دون ولادة الحكومة، لاسيما في ضوء المواقف التي صدرت عن الاطراف المعنيين. وشدد الرئيس عون على ان الظروف الراهنة تفرض الاسراع في تشكيل الحكومة وتقديم المصلحة الوطنية العليا على ما عداها.

