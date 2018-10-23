عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: أكد مجلس الشورى السعودي أمس ان الأوامر والتوجيهات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي عكست الحرص على تحري الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الحادث مهما علت مناصبهم فيما اجرى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالي تعزية بأسرة خاشقجي. ونوّه مجلس الشورى السعودي أمس بالأوامر والتوجيهات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إثر الحادث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي. جاء ذلك في بيان أصدره المجلس خلال جلسته العادية التي عقدت برئاسة رئيس المجلس د. عبد الله بن محمد آل الشيخ. ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية واس امس عن البيان الذي تلاه الأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري تأكيده أن هذه الأوامر والتوجيهات الملكية عكست مدى الاهتمام الكبير والحرص البالغ لقيادة هذه البلاد المباركة على تحري الحقيقة في هذا الحادث المؤسف بكل شفافية وعدل وبما يضمن محاسبة المسؤولين عنها مهما علت مناصبهم وأن لا حصانة لكل من يخالف الأنظمة مستغلاً موقع مسؤوليته.

كما أكد المجلس أن المملكة التي قامت على أساس من العدل والشورى عرفت عبر تاريخها الطويل بالتمسك بالمبادئ الإسلامية السمحة التي حرصت على حفظ واحترام حقوق كل مواطن داخل المملكة وخارجها. وجدد مجلس الشورى في بيانه التأكيد على أن ما حدث لخاشقجي تصرف فردي ولا يمثل سياسة المملكة ولا نهج مؤسساتها التي تقوم على أسس متينة وأولها الالتزام بالأنظمة وحماية الأنفس والممتلكات والأعراض. وقالت واس إن خادم الحرمين الشريفين أعرب عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الصحافي السعودي الفقيد جمال خاشقجي. وجاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع صلاح خاشقجي نجل الصحافي السعودي واكدت واس أن صلاح عبر عن عظيم شكره لخادم الحرمين الشريفين على مواساته لهم في الفقيد. وقالت الوكالة إن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اجرى ايضا اتصالا هاتفيا بصلاح خاشقجي، عبر فيه عن عزائه ومواساته له ولجميع أسرته في وفاة جمال خاشقجي، مشيرة الى أن صلاح أعرب عن جزيل شكره لولي العهد على تعزيته ومواساته.