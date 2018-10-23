عربيات ودوليات

موسكو- الوكالات: أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف امس ان التحضيرات لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى السعودية مستمرة كما ان موسكو تنتظر نتائج التحقيق النهائية في مقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي. وقال بوغدانوف للصحافيين «نحن ننتظر انتهاء التحقيق النهائي. لذا يجب التحلي بالصبر والانتظار». وردا على سؤال حول استمرار التحضيرات لزيارة بوتين الى السعودية قال المسؤول الروسي «نعم لدينا زيارات، سافر وفدنا الحكومي المشترك العالي المستوى. القضية احدثت ضجة، لكن يجب انتظار نتائج التحقيق». وأكد بوغدانوف ان قضية خاشقجي لم تؤثر على الاتصالات بين موسكو والرياض بما في ذلك اعلى المستويات.

