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غوتيريس ينسق مع دمشق لتعيين بديل لدي ميستورا


موسكو - الوكالات: كشف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف ان الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس ينسق مع الحكومة السورية، في موضوع تعيين مبعوث اممي جديد خاص بسورية. وقال بوغدانوف للصحافيين امس «هذا الأمر يقرره الأمين العام للأمم المتحدة بالاتفاق مع الحكومة السورية بالطبع».
وردا على سؤال عما اذا كان هناك قيد النظر بالفعل اي مرشحين لخلافة المبعوث المستقيل ستيفان دي ميستورا قال بوغدانوف: «انهم يستعرضون اسماء مختلفة».
من جانبه اعتبر المستشرق الروسي، فيتالي نعومكين، الذي عمل مستشارا سياسيا للمبعوث الأممي الى سورية دي ميستورا، انه يصدق الأخير عندما يقول انه قرر الاستقالة لأسباب شخصية، وأضاف «أعتقد ان دي ميستورا يشعر بالتعب فعلا، ويواجه مشاكل شخصية. سبق ان قال لي انه لا يرى عمليا افراد اسرته، كونه يقضي معظم اوقاته في جولات عمل. ربما حان وقت الاختيار، فلقد بلغ عمرا كبيرا جدا».


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