عربيات ودوليات

القدس- الوكالات: قتلت قوات الاحتلال الاسرائيلية فلسطينيا بدعوى مهاجمته جندياً بالقرب من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة وفق ما أعلن الجيش الاسرائيلي امس.

وقال الجيش في بيان إن «مهاجما حاول طعن جندي بالقرب من الحرم الإبراهيمي وأصابه بجرح طفيف رد الجندي وعناصر آخرون من القوة في المكان بنيران حية». وأكد البيان أن المهاجم فلسطيني وأنه قتل لكنه لم يكشف هويته. ولم يرد تعقيب واضح من السلطة الفلسطينية حول هوية القتيل واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بأنه تم إبلاغها «باستشهاد فلسطيني ولم تعرف هويته بعد».غير أن مصادر أمنية فلسطينية في مدينة الخليل ذكرت أن القتيل هو محمد معمر الاطرش (42 عاما) وهو من سكان المدينة ولديه سبعة أبناء.

