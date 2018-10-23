عربيات ودوليات

موسكو- الوكالات: بعد يومين من إعلان الرئيس دونالد ترامب الصادم عزمه على الانسحاب من معاهدة أساسية حول الأسلحة النووية، التقى مستشار البيت الابيض للامن القومي جون بولتون في موسكو وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي ينتظر بإلحاح توضيحات منه في هذا الشأن. وهذه الزيارة مقررة منذ وقت طويل وأعلنت قبل أن يعلن ترامب قراره بانسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الاسلحة النووية المتوسطة المدى التي وقعت مع روسيا إبان الحرب الباردة.

وتكتسب أهميتها من كونها أول زيارة يقوم بها مسؤول أميركي كبير لموسكو منذ اشهر عدة. لكن اعلان ترامب السبت أضفى عليها مزيدا من الاهمية علما بان العلاقات بين البلدين في ادنى مستوياتها. ويتوقع المسؤولون الروس ان يشرح لهم المستشار الاميركي موقف واشنطن من المعاهدة النووية. كذلك، سيجتمع بولتون خلال زيارته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن هذا اللقاء لم يحدد موعده بدقة وفق ما افاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف كما نقلت وكالات الانباء الروسية.واعتبر بيسكوف امس ان انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة النووية «سيجعل العالم أكثر عرضة للخطر» مشيرا الى انه ينتظر «توضيحات» من واشنطن ورافضا الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة الى روسيا والمتعلقة بانتهاكها للمعاهدة.

وفيما يثير إعلان الولايات المتحدة مخاوف من العودة إلى الانتشار النووي، أكد بيسكوف أن روسيا «لن تكون البادئة في الهجوم على احد».وأشار لافروف من جهته، خلال مؤتمر صحافي، الى انه ينتظر «توضيحات للموقف الرسمي» الاميركي مضيفا «اذا كان جون بولتون مستعداً لتقديمها حينها سنقيّم الوضع» بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية.

الى ذلك دعا الاتحاد الاوروبي امس الولايات المتحدة وروسيا الى «مواصلة» الحوار بهدف «الحفاظ» على معاهدة الاسلحة النووية المتوسطة المدى.وبولتون الذي عين في مارس 2018 معروف بمواقفه المتشددة للغاية في ملفات السياسة الخارجية. وكان في مقدم المطالبين بـ«الانسحاب من الاتفاق النووي» الذي وقع في 2015 بين ايران ومجموعة الدول الست الكبرى لمنعها من امتلاك السلاح النووي. كما انه لم يتردد في إعلان اقتناعه بوجوب ان توجه واشنطن ضربة عسكرية الى كوريا الشمالية بدل التفاوض معها ويبقى مؤيدا لتوسيع شعاع العقوبات على روسيا التي تتهمها واشنطن بالتدخل في العملية الديموقراطية الاميركية.

واستهل بولتون زيارته لموسكو بلقاء نيكولاي باتروشيف رئيس المجلس الروسي للامن القومي وذكرت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية أن بولتون هو نفسه من ضغط على الرئيس ترامب للانسحاب من معاهدة الاسلحة النووية المتوسطة المدى. كما أنه يعرقل اي مفاوضات لتمديد معاهدة «نيو ستارت» حول الصواريخ الاستراتيجية والتي ينتهي مفعولها العام 2021.ووقع الرئيس الاميركي الراحل رونالد ريغن وآخر زعيم للاتحاد السوفييتي ميخائيل غورباتشوف معاهدة الاسلحة النووية المتوسطة العام 1987 مع نهاية الحرب الباردة. لكن ترامب يرى أن موسكو تنتهك المعاهدة منذ أعوام عدة. وتتحفظ واشنطن خصوصا عن نشر منظومة صواريخ «9ام729» التي يتجاوز مداها سقف الـ500 كيلومتر المتفق عليه.

ووصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قرار ترامب بأنه «خطوة بالغة الخطورة لن يفهمها المجتمع الدولي وستثير إدانات جدية».

بدوره شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية معاهدة الاسلحة النووية المتوسطة المدى التي وقعت خلال الحرب الباردة في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، وفق ما أعلن مكتبه امس .وأورد مكتب ماكرون أنه خلال الاتصال «شدد الرئيس على أهمية هذه المعاهدة، وخصوصا بالنسبة الى الأمن الأوروبي واستقرارنا الاستراتيجي».

كما اعربت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل عن الاسف لقرار الولايات المتحدة. ونقلت نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية اولريكه ديمر عن المستشارة ميركل قولها ان «الادارة الاميركية اطلعت برلين بلادها على نية انسحابها من المعاهدة الامر الذي نعتبره مؤسفا وتقويضا لمعاهدة مهمة على صعيد مراقبة انتشار الاسلحة النووية».

