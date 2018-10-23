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موسكو- الوكالات: وصف رئيس الاتحاد السوفييتي السابق، ميخائيل غورباتشوف إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط الانسحاب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى بـ«غير المقبولة»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية «ريا نوفوستي» الروسية.

وقال غورباتشوف إن القدرة على الوصول إلى نقطة اتخاذ القرارات حول معاهدات للتخلص من الأسلحة النووية تعد «انتصاراً عظيما» مضيفا أن الإدارة الأميركية «وجدت أنها تنقصها خطوات تالية جديدة لذا اتخذوا هذه الطريق غير المسؤولة».

ولفت رئيس الاتحاد السوفييتي السابق إلى أنه «يحس بأن الجانب الأميركي وجد نفسه في مأزق من ناحية صنع الخطوات التالية واتجهوا نحو هذه الطريقة غير المسؤولة» إلا أنه أضاف أن موسكو وواشنطن «يجب أن تحاولا الوصول إلى اتفاق بينما لايزال مستشار الأمن القومي، جون بولتون، في موسكو».

