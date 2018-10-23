عربيات ودوليات

كانبيرا- أ. ف. ب: أصدر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون امس اعتذارا وطنيا لآلاف ضحايا الاعتداء الجنسي في مؤسسات البلاد، معترفا بأن الدولة فشلت تماما في وقف «الجرائم الشريرة والمظلمة» التي ارتكبت على مدى عقود. وقال موريسون في خطاب أمام البرلمان وجّهه كاعتذار متأخر بحق 15 ألف شخص يعرف أنهم من ضحايا سوء معاملة الاطفال «الأمر قام به أستراليون تجاه أستراليين أعداء وسطنا، أعداء وسطنا». وتابع «كدولة، لقد خذلناهم وتخلينا عنهم وهو عار سيلاحقنا دائما».واستعرض موريسون الانتهاكات التي توصل لها التحقيق الحكومي والذي كشف أن الانتهاكات كانت مستوطنة في المدارس والكنائس ودور الأيتام والنوادي الرياضية وغيرها من المؤسسات في أرجاء البلاد على مدى عقود. وأعلن موريسون، الذي تحشرج صوته اثناء استعراضه الانتهاكات، عقيدة وطنية جديدة في وجه هكذا مزاعم في المستقبل «نحن نصدقك». ويأتي اعتذار الدولة بعد إصدار لجنة ملكية تعمل منذ خمس سنوات تقريرا يفصّل مزاعم مروعة للإساءات الجنسية بحق أطفال تتضمن مؤسسات كانت تتمتع في الماضي بالثقة.