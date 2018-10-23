عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ إدارته تبذل «قصارى جهودها» لمنع آلاف المهاجرين الهندوراسيين المتجّهين إلى بلاده سيراً على الأقدام في قافلة باتت في جنوب المكسيك من تحقيق حلمهم بالوصول إلى الولايات المتّحدة. وقال ترامب في تغريدة على تويتر إنّ «قصارى الجهود تبذل لوقف هجوم المهاجرين غير الشرعيين على حدودنا الجنوبية» واستأنف آلاف المهاجرين من هندوراس مسيرتهم نحو الولايات المتحدة من مدينة سيوداد هيدالغو في جنوب المكسيك التي وصلوا اليها بعد عبورهم الحدود بين المكسيك وغواتيمالا. وأضاف الرئيس الأميركي «يجب على الناس أن يتقدّموا بطلب للحصول على اللجوء في المكسيك أولا وإذا لم يفعلوا ذلك فإنّ الولايات المتّحدة سوف ترفضهم. إنّ المحاكم تطلب من الولايات المتّحدة القيام بأشياء لا يمكن القيام بها!».

وقال ترامب في تغريدة ثانية إنّ «القوافل هي وصمة عار على الحزب الديموقراطي. غيّروا قوانين الهجرة الآن!». من جهته قال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ان ادارة ترامب تراقب عن كثب تحركات القافلة معربا عن خشيته من ان يقعوا ضحية لمهربي البشر. واضاف بومبيو في بيان «اننا قلقون للغاية ازاء اعمال العنف التي يثيرها بعض المهاجرين والدوافع السياسية الواضحة لعدد من منظمي القافلة». وكان ترامب حذّر الخميس من أنّه سيقطع المساعدات عن المنطقة وينشر الجيش ويغلق الحدود مع المكسيك إذا لم تقم السلطات المكسيكية بمنعهم من بلوغ الحدود. ونجحت السلطات المكسيكية في منع «قافلة» المهاجرين من التقدّم عبر جسر حدودي بين المكسيك وغواتيمالا، لكنّ عدداً كبيراً منهم تسلّلوا سباحة عبر نهر صغير يفصل بين البلدين.

وأفاد مسؤول في الشرطة الفيدرالية أنّ بلاده تقدّر عدد المشاركين في القافلة في الأراضي المكسيكية بنحو ثلاثة آلاف شخص. والأسبوع الفائت، غادرت القافلة سان بيدرو سولا في شمال هندوراس تجاوبا مع دعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقالت الحكومة المكسيكية إنّ القافلة كانت تضم 4 آلاف شخص عندما كانت على الحدود بين غواتيمالا والمكسيك. لكن لايزال نحو ألف مهاجر، بينهم نساء وأطفال، على الجسر الذي يربط ضفتي نهر ساتشياتي، على أمل أن تسمح لهم المكسيك بدخول أراضيها في شكل قانوني عبر غواتيمالا. وتصرّ المكسيك على أن يقدّم العالقون على الجسر طلبات لجوء للسماح لهم بالعبور.