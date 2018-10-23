دوليه

يتطلع بايرن ميونيخ الألماني الى تكريس عودته الى الانتصارات عندما يحل ضيفا على أيك أثينا اليوناني اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي تشهد مباراة مصيرية للمدرب جولن لوبيتيغي مع استضافة فريقه ريال مدريد بطل المواسم الثلاثة الأخيرة، فيكتوريا بلزن التشيكي.

وفي مباريات بارزة، يحل يوفنتوس الإيطالي ضيفا على مان يونايتد الإنكليزي، بينما ينتقل مانشستر سيتي الى أوكرانيا للقاء شاختار دانييتسك.وفي مباراة ضمن المجموعة الخامسة تقام على ملعب «أواكا سبيروس لويس» في أثينا، يستقبل أيك بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في المواسم الستة الأخيرة، في أول لقاء قاري بين الفريقين، علما أن الفريق البافاري لم يسبق له الخسارة في زياراته الأربع السابقة لليونان في المسابقات الأوروبية. وسيدخل فريق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش المباراة بعدما أنهى سلسلة محلية مخيبة من أربع مباريات (هزيمتان وتعادلان)، بتغلبه على مضيفه فولفسبورغ السبت 3-1 في «البوندسليغا».وقال المدافع الدولي ماتس هوميلس أن هذا الفوز «حرر» الفريق البافاري.

وأثارت النتائج المخيبة التي تحققت أخيراً في إشراف كوفاتش الذي يقود النادي في موسمه الأول، العديد من التقارير الصحافية بشأن مستقبله، ما دفع إدارة النادي ممثلة برئيسه أولي هونيس ورئيسه التنفيذي كارل-هاينتس رومينيغه ومديره الرياضي حسن صالح حميدزيتش لانتقاد وسائل الإعلام.الا أن كوفاتش يحتاج أيضا الى «تحرر» قاري بعد تعادله في الجولة الماضية مع ضيفه أياكس أمستردام 1-1، وهو يحتل المركز الثاني خلفه في المجموعة بفارق الأهداف، علما أن الفريق الهولندي سيستضيف اليوم بنفيكا البرتغالي.

ويتطلع أيك أثينا الى انتزاع نقطة أولى في المسابقة بعد سقوطه أمام مضيفه أياكس بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، ثم خسارته على أرضه أمام بنفيكا البرتغالي 2-3.وفي المجموعة عينها، يستقبل أياكس بنفيكا البرتغالي في مواجهة هي السادسة بينهما، علما ان الفريق الهولندي يتقدم بثلاثة انتصارات في مقابل تعادل وخسارة.

وفي المجموعة السابعة، يتطلع ريال مدريد بطل المسابقة القارية في المواسم الثلاثة الأخيرة، الى خوض مباراته الـ 27 على أرضه بسجل نظيف من الخسارة في المسابقة عندما يستقبل فيكتوريا بلزن.ويمر الفريق الملكي راهنا في حالة من انعدام الوزن بعد فشله في تحقيق الفوز في آخر خمس مباريات، وآخرها سقوطه السبت على أرضه أمام ليفانتي 1-2، ما عمق أزمة مدربه لوبيتيغي المدعو الأحد الى مواجهة غريمه اللدود برشلونة في «كلاسيكو» الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

وأحرز ريال اللقب القاري في المواسم الثلاثة الأخيرة عندما كان الفرنسي زين الدين زيدان يقوده من مقعد التدريب، والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الميدان. الا أن لوبيتيغي يعاني لملء الفراغ الذي تركه المدرب الفرنسي، ولم يبرم تعاقدا مع اسم كبير يعوض انتقال البرتغالي الى يوفنتوس. وفي المجموعة نفسها، يحل المتصدر سسكا موسكو ضيفا على وصيفه روما الإيطالي. وتشهد مباريات الثلاثاء عودة النجم رونالدو الى أولد ترافورد، ملعبه ناديه السابق مان يونايتد الذي برز في صفوفه قبل انتقاله الى ريال في العام 2009، ومنه هذا الصيف الى يوفنتوس.وتحمل هذه المواجهة في المجموعة الثامنة، الرقم 13 بين الفريقين في المسابقات الأوروبية، ويتساويان على صعيد الانتصارات (خمسة لكل منهما). ويتصدر يوفنتوس ترتيب المجموعة بعد انتصارين في الجولة الأولى على فالنسيا الإسباني (2-0) ويونغ بويز السويسري (3-0)، يليه يونايتد مع أربع نقاط بعد فوز على يونغ بويز بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، وتعادل سلبي مع فالنسيا في الثانية.وفي المجموعة نفسها، يستضيف فالنسيا يونغ بويز، وسط بحث من الفريق عن أول فوز لهما في الدور الأول.وتشهد المجموعة السادسة استضافة شاختار دانييتسك لمانشستر سيتي بطل إنكلترا، وهوفنهام الألماني لليون الفرنسي.ويتصدر ليون المجموعة مع أربع نقاط، بفارق نقطة عن سيتي.

