دوليه

حسم الهداف الأرجنتيني ماورو إيكاردي دربي ميلانو بهدف قاتل منح به فريقه إنتر الفوز على ضيفه وجاره اللدود ميلان 1-0 أول من امس في المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي.

وبدا أن «دربي ديلا مادونينا» في طريقه للانتهاء بالتعادل للمرة الرابعة من أصل المواجهات الخمس الأخيرة بين الجارين في الدوري، لكن ايكاردي قال كلمته في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وأهدى فريقه فوزه السابع تواليا في جميع المسابقات ومنحه دفعا معنويا كبيرا قبل مباراته المرتقبة غدا في معقل برشلونة الإسباني ضمن دوري أبطال أوروبا.

ورأى إيكاردي أن إنتر يستحق الفوز على ميلان لكن «أن تحقق ذلك في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل (الثانية فعليا) يجعل المتعة أكبر بكثير»، مضيفا «يجب أن تفوز بمباريات الدربي، رددنا هذا الأمر طيلة الأسبوع. حصلنا على فرص، أصبنا القائم، ألغي لنا هدف، بالتالي نحن نستحق الفوز استنادا الى ما قمنا به خلال الدقائق التسعين».

وحافظ «نيراتسوري» على مركزه الثالث بفارق نقطة أمام لاتسيو الذي انتزعه منه موقتا بفوزه في وقت سابق على مضيفه بارما 2-0، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين على الملعب الأولمبي في العاصمة الإثنين 29 الحالي.

وتوقف مسلسل المباريات المتتالية لميلان دون هزيمة عند 6 في الدوري و8 بالإجمال، بعدما مني بهزيمته الأولى منذ المرحلة الافتتاحية (خسر أمام نابولي 2-3)، كما فشل «روسونيري» في فك عقدته في المباريات المحتسبة على ملعب إنتر حيث لم يفز منذ 14 نوفمبر 2010 بهدف سجله السويدي زلاتان ابراهيموفيتش في مرمى فريقه السابق.وتوقف رصيد فريق المدرب جينارو غاتوسو عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر لكن بفارق نقطتين فقط عن المركز الخامس. وكانت الفرصة الأولى لميلان عبر الإسباني سوسو الذي سدد بجوار القائم (4)، ثم رد إنتر بهدف ألغاه الحكم للأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي كان متسللا (12) قبل أن يتعرض فريق المدرب لوتشيانو سباليتي لضربة باصابة البلجيكي راديا ناينغولان الذي ترك مكانه للإسباني بورخا فاليرو (30).ولم يتأثر إنتر بهذا التغيير بل كان قريبا من افتتاح التسجيل لو لم يعانده الحظ بعدما ارتدت محاولة الهولندي ستيفان دي فراي من القائم (34)، ثم ألغى الحكم هدفا لميلان بداعي التسلل على الأرجنتيني ماتيو موساتشيو (43).

وغابت الفرص عن الدقائق الأولى من الشوط الثاني، وسط تحسن في أداء ميلان دون خطورة على مرمى الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش، قبل أن يعود إنتر لفرض ايقاعه لكن دون نجاعة وذلك حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع حين خطف ايكاردي الفوز لفريق سباليتي بكرة رأسية رائعة إثر عرضية من الأوروغوياني ماتياس فيسينو (2+90).

وعلى ملعب «إينيو تارديني»، عانى لاتسيو لتخطي عقبة بارما وانتظر حتى الدقائق الأخيرة ليجد طريقه الى الشباك ويؤكد تفوقه على مضيفه الذي لم يذق طعم الفوز على نادي العاصمة منذ مارس 2012 حين تغلب عليه 3-1 في ملعبه «اينيو تارديني». وبعد 7 مراحل متتالية من دون فوز، أفاد أتالانتا من الوضع الصعب لضيفه كييفو متذيل الترتيب لكي يلحق بالأخير هزيمته السابعة لهذا الموسم ويحقق بدوره فوزه الأول منذ المرحلة الافتتاحية، وجاء بنتيجة كاسحة 5-1 في أول مباراة لصاحب الأرض بقيادة مدرب إيطاليا السابق جانبييرو فنتورا الذي كان من دون وظيفة منذ فشل المنتخب الوطني في التأهل الى مونديال روسيا 2018.

