دوليه

صعد مونبلييه الى المركز الثالث بفوزه على بوردو 2-0 في المرحلة العاشرة من بطولة فرنسا، في حين حسم مرسيليا دربي الجنوب على حساب مضيفه نيس 1-0 أول من أمس.ومنذ سقوطه أمام ديجون في المرحلة الأولى، لم يتعرض مونبلييه بقيادة مدريه ولاعبه السابق ميشال در زاكاريان، لأي خسارة في تسع مباريات، ليرفع رصيده الى 19 نقطة متقدما مرسيليا بفارق الاهداف وعلى ليون الخامس بفارق نقطتين.

وسجل غايتان لابورد لاعب بوردو السابق (17) واندي دولور (53 من ركلتي جزاء) هدفي مونبلييه ليحقق فريقهما الفوز الثالث تواليا على ملعبه للمرة الاولى منذ خريف عام 2015.في المقابل، توقفت النتائج الايجابية لبوردو الذي حصد 10 نقاط من أصل 12 ممكنة في المراحل الأربعة السابقة.

وعاد مرسيليا بفوز ثمين من نيس بهدف وحيد على الرغم من خوضه المباراة في غياب جناحه الدولي فلوريان توفان المصاب. وأظهر مرسيليا فعالية كبيرة في المباراة لأن الهدف الوحيد الذي سجله فيها عن طريق مورغان سانسون (42) جاء من تسديدته الوحيدة له بين الخشبات الثلاث طوال المباراة.

وعلى ملعب «جوفروا غيشار»، انتهى اللقاء بين سانت اتيان ورين بتعادلهما 1-1.

