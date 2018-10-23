دوليه

أفاد إسبانيول من النتائج التي سجلت في عطلة نهاية الأسبوع، للصعود الى المركز الثاني بعدما عمق جراح مضيفه هويسكا متذيل الترتيب بالفوز عليه 2-0 أول من امس في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني.

ودخل النادي الكاتالوني الى هذه المرحلة وهو في المركز الخامس بفارق نقطتين عن اشبيلية المتصدر، لكن جاره اللدود برشلونة حامل اللقب تربع على الصدارة بفوزه السبت على منافسه الأندلسي 4-2، فيما اكتفى أتلتيكو مدريد بالتعادل مع فياريال 1-1 وتواصلت معاناة جاره ريال مدريد بالخسارة على أرضه أمام ليفانتي 1-2.

وصبت خسارة اشبيلية وريال وتعادل أتلتيكو لصالح اسبانيول الذي أصبح خلف جاره برشلونة المتصدر بعدما حقق فوزه الثالث في المراحل الأربع الأخيرة والخامس هذا الموسم بفضل بورخا إيغليسياس الذي سجل الهدفين في مرمى هويسكا (41 و64)، ملحقا بالأخير هزيمته السادسة في قاع الترتيب.وعانى أتلتيك بلباو مجددا من لعنة التعادلات التي تلاحقه منذ اواخر أغسطس، وهذه المرة خارج ملعبه أمام ايبار 1-1.

وبعدما استهل الموسم بفوز على ليغانيس (2-1)، عجز النادي الباسكي عن تحقيق أي انتصار لكنه مني بهزيمتين فقط، فيما انتهت المباريات الخمس الأخرى بالتعادل، بينها مباراة أول من امس التي تخلف فيها في الدقيقة 17 من ركلة جزاء نفذها البرازيلي تشارلز دياز، قبل أن يدرك سريعا التعادل بواسطة ايناكي وليامس (21).

ورفع بلباو رصيده الى 8 نقاط في المركز السابع عشر، فيما أصبح رصيد ايبار 11 نقطة في المركز الثاني عشر.وعاد خيتافي من ملعب رايو فايكانو بفوزه الأول منذ 16 سبتمبر الماضي والثالث هذا الموسم، وجاء بهدفين للفرنسي ديميتري فولكييه (63) وسيرخيو أكييمي (67)، مقابل هدف لراوول دي توماس (74).

واستمر بلد الوليد بعروضه الملفتة بتحقيقه فوزه الرابع تواليا، وجاء على حساب مضيفه ريال بيتيس بهدف لأنتونيو خيسوس ريغال (35)، رافعا رصيده الى 15 نقطة في المركز السادس، مقابل 12 لمنافسه الأندلسي الذي مني بهزيمته الثانية تواليا بعد سلسلة من 6 مباريات متتالية دون خسارة.

