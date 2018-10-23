دوليه

مني غولدن ستايت ووريرز، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، بأول خسارة له هذا الموسم بسقوطه أمام دنفر ناغتس 98-100 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في حين بقي كليفلاند كافالييرز بلا أي انتصار بعد ثلاث مباريات منذ رحيل نجمه ليبرون جيمس.

في المقابل، تعرض كليفلاند بطل 2016 والوصيف ثلاث مرات في المواسم الأربعة الماضية، الى خسارته الثالثة هذا الموسم بسقوطه الكبير على أرضه أمام أتلانتا هوكس 133-111.وواصل كليفلاند سجله السلبي منذ انتقال جيمس الى لوس أنجليس ليكرز بعد نهاية الموسم الماضي. وهي المرة الثانية التي يخسر فيها كليفلاند الذي خاض نهائي الدوري في السنوات الأربع الأخيرة، على أرضه هذا الموسم. كما أنها الخسارة الثانية للفريق في 48 ساعة، بعد خسارته الجمعة أمام مينيسوتا تمبروولفز 123-131. لى ذلك، مني هيوستن روكتس بخسارته الثانية هذا الموسم بسقوطه أمام لوس أنجليس كليبرز 112-115. بدوره، خسر أوكلاهوما سيتي ثاندر مباراته الثالثة هذا الموسم وكانت أمام ساكرامنتو كينغز 120-131.

نادال حافظ على صدارة التصنيف

حافظ الاسباني رافايل نادال، الغائب عن الملاعب منذ انسحابه من الدور نصف النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز مطلع سبتمبر الماضي، على صدارة التصنيف العالمي للاعبين التنس المحترفين، في حين باتت الألمانية أنجيليك كيربر وصيفة جديدة للرومانية سيمونا هاليب لدى المحترفات.

ولم يطرأ تعديل على المراكز الثلاثة الأولى لدى المحترفين، لان الصربي نوفاك ديوكوفيتش الثاني والسويسري روجيه فيدرر الثالث لم يشاركا في أي دورة الأسبوع الماضي.في المقابل، بات الروسي كارن خاتشانوف في نادي اللاعبين العشرين الأوائل بعد تتويجه بطلا لدورة موسكو وتقدمه سبعة مراكز ليحتل المرتبة التاسعة عشرة.

