محلية

قرأت سابقا احد البحوث الرياضية التي تبحث عن مستوى الدوري المحلي لكرة القدم في جمهورية مصر العربية... حيث جاء الباحث بسرد تاريخي (فني واداري) عن مستوى الدوري المصري الذي يبلغ عمره اكثر من مئة سنة. الى ان جاءت نتائج البحث بأن ناديي الاهلي والزمالك سيطرا على بطولات الدوري بأرقام عالية حيث يرجع الفضل في ذلك لناديي الاهلي والزمالك الداعمين الاساسيين للعبة على مستوى انديتهما ويصرفان عليها بسخاء لاحتكار البطولات (فالشيء الملاحظ الذي اثبتته الدراسة ان هناك خطأ في ادارة اللعبة لأن البطولات دائما يتقاسمها الغريمان... فقط؟ فعندما نقارن الدوري الانكليزي بالدوري المصري فإننا سنستنتج بأن اسلوب ادارة الدوري الانكليزي مغايرة لاسلوب الدوري المصري حيث يصعب تخمين الفائز بالبطولات سواء بالدوري او الكأس.

الى هنا اكتفى بذلك واعرج الى الدوري الاسباني الذي بدأ الجمهور الرياضي يستغرب من هذا الدوري ونتائج ابطاله نادي برشلونة وريال مدريد... فكل اسبوع نجد اخفاقاً لاحد الناديين من سوء لعب او تهديف وحتى وان لعبوا على ملاعبهم؟ والادهى من ذلك فقد ثبت ان لغياب ميسي من برشلونة ورونالدو من ريال اكبر الاثر على الفريقين (بوضوح) وكأن هذا الدوري يعتمد على لاعبين اثنين فقط (غير اسبانيين) فمبارياتهم اصبحت مملة او ترفع ضغط المشاهدين من الاخفاقات الاخيرة للناديين مع ان هذا الدوري مشابه للدوري المصري في حصر البطولات بين ناديين اثنين فقط... فإذا كان المستوى الفني للناديين قد تأثر بغيابهم عن المباريات فإن ذلك يعتبر نكسة لهذا الدوري واسلوب ادارته من الاندية اولا لانها هي من تبيع او تشتري اللاعبين المحترفين ؟ وكذلك الاتحاد الذي لم يطور دورية منذ زمن بعيد واخر تطوير له هو ادخال تقنية الفار لمبارياته المحلية. الكل يتكلم عن الكلاسيكو المزمع لعبه الاسبوع القادم بين برشلونة وريال مدريد فتجد الحديث دائما عن غياب هذين اللاعبين اما لانه انتقل للدوري الايطالي او بسبب اصابة ميسي الاخيرة بكسر في يده اليمنى والذي سيمنعه من المشاركة بأي مباراة لمدة شهر تقريبا. فهل بالفعل انكشف هذا الدوري العريق بسبب الكسب المادي والمتاجرة باللاعبين مرتين بالسنة (سبتمبر ويناير).... والله من وراء القصد.

