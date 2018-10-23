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اختار اتحاد الكرة الحكم الايطالي باولو فاليري لادارة مباراة الكويت والقادسية التي تقام بعد غد حيث قررت لجنة المسابقات نقلها من ستاد نادي الكويت الى ستاد صباح السالم وأجلت توقيتها نصف ساعها لتقام في 08:30 مساء. ودخل الكويت والقادسية أجواء قمة القسم الأول من الدوري مبكرا حيث يتصدر الكويت الترتيب برصيد 16 نقطة بينما ياتي القادسية في المركز الثالث برصيد 13 نقطة. واطمأن القادسية على جهوزية نجمه بدر المطوع خلال مباراة الاول من أمس امام الفحيحيل والتي شارك فيها اللاعب اساسيا بعد عودته من مهمة رسمية مع جهة عمله. وفاز القادسية على الفحيحيل برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها مساعد ندا (7) وضاري سعيد (11) وعبد الله ماوي (34) وعيد الرشيدي (76). أما الكويت فكان فاز على النصر 4 - 0 أيضا السبت الماضي في افتتاح الجولة. ويستعيد القادسية أمام الكويت خدمات لاعبه سلطان العنزي الذي غاب الاول من امس بسبب الايقاف والاصابة، فيما تبدو امكانية مشاركة رضا هاني غير مؤكدة لارتباطه بدورة مع جهة عمله. فيما يستمر غياب عبد العزيز المشعان وسيف الحشان عن الاصفر لأسباب متنوعة. وواصل القادسية تدريباته امس دون راحة بناء على تعليمات الجهاز الفني بقيادة الروماني ايوين مارين نظرا لضيق الوقت قبل مواجهة الابيض بعكس الاخير الذي حصل على راحة الاحد الماضي قبل أن يستأنف تدريباته امس.

