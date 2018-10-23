محلية

أرجع السوري ماهر البحري مدرب الفحيحيل خسارة فريقه امام القادسية الاول من امس 0 - 4 في الجولة السادسة من الدوري الى الغيابات العديدة، وقال: «افتقدنا امام القادسية ثمانية لاعبين ولا زلنا في كل مباراة نفقد من ثلاثة الى أربعة لاعبين اساسيين، الامر الذي يؤثر على مستوانا».

وتابع: «من بداية الدوري ولهلا ما ارتحنا»، مكملا: «في حال اكتمل فريقي سنكون قادرين على تحقيق نتائج جيدة امام اي فريق محلي اما الغيابات الكبيرة فلا شك أنها تؤثر علينا خصوصا وأننا لا نملك صفاً ثانياً على مستوى عال».

وذكر أنه سيعمل في الفترة المقبلة على تصحيح مسار فريقه، مشيرا الى نيته تعديل وضع الفريق وتحسين ترتيبه من خلال جمع اكبر عدد ممكن من النقاط قبل نهاية القسم الاول. ويأتي الفحيحيل في المركز قبل الاخير برصيد 3 نقاط.

