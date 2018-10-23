محلية

قال السوري حسام السيد مدرب العربي ان فريقه استفاد من فترة التوقف في تجهيز لاعبيه المصابين، مبديا رضاه عن المستوى الذي قدمه الاخضر أمام الجهراء الاول من امس في الجولة السابعة من الدوري حيث فاز العربي بنتيجة 1 - 0 في اللقاء الذي اقيم على ستاد صباح السالم. واعترف السيد بافتقاد فريقه الى اللمسة الاخيرة خلال لمباراة، مضيفا: «استحوذنا على الكرة اغلب فترات اللقاء لكن عابنا التسرع امام المرمى وهو الامر الذي سنسعى الى معالجته خلال الفترة المقبلة». ودافع عن مهاجمي فريقه، قائلاً: «العربي يمتلك نوعية من اللاعبين الهدافين لكن يحدث في أحيان كثيرة ان يتراجع المستوى في بعض المباريات ثم يعود في مباريات اخرى كما ان حدوث قلة تركيز او عدم فاعلية امر وارد».

وذكر أن النقاط الثلاث التي حصل عليها العربي مهمة جدا حيث تقدم مركزين في الترتيب وبات في المركز الرابع برصيد 10 نقاط متخلفا بفارق ست نقاط عن الكويت المتصدر، موضحا أن النادي يسير خطوة بخطوة في البطولة وأن الترتيب الذي سيكون عليه العربي في نهاية القسم الاول سيحدد بنسبة كبيرة طموحاته في المسابقة.

