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يخوض الكويت اختباراً صعباً في 06:30 مساء اليوم عندما يواجه العربي ضمن الجولة السادسة من دوري كرة اليد التي تشهد مباراة آخرى تجمع السالمية مع خيطان في 05:00 مساء، وتقام المباراتان على صالة الشهيد فهد الاحمد في منطقة الدعية. ويدخل الكويت اللقاء برصيد 8 نقاط من 4 مباريات وهو الرصيد ذاته للعربي لكن من 5 مباريات حيث سقط الأخضر بصعوبة أمام كاظمة المتصدر بفارق هدف وحيد 20 - 19 في الجولة الثالثة. ويمتلك الكويت الأفضلية في لقاء اليوم كونه لم يذق طعم الخسارة على الاطلاق منذ 5 مواسم كاملة وهو مرشح للاستمرار في تحطيم الارقام القياسية نظرا لما يملكه من عناصر متميزة تمتلك الخبرة والمهارة التي تساهم في مواصلة الانتصارات بقيادة المدرب الجزائري المتميز سعيد حجازي. ولم يخض الأبيض أي مواجهة قوية لغاية الان بعد أن حقق اربعة انتصارات سهلة على التضامن والساحل والنصر والفحيحيل جميعها بفارق كبير تجاوز 10 أهداف، وهو ما يؤكد أن الكويت يبقى المرشح الابرز للمحافظة على لقبه للموسم السادس على التوالي.

ويعتبر لقاء اليوم اختبارا حقيقيا لقدرة العربي على المنافسة حيث يتعين على مدرب الاخضر المصري عمر الجيوش وضع الاستراتيجية المناسبة لايقاف مفاتيح القوة في الكويت وتحقيق نتيجة ايجابية يحتاجها فريقه بشدة من أجل تأكيد قدرة على المنافسة. وفي المباراة الثانية يريد السالمية (6 نقاط) تحقيق انتصار جديد وتحسين وضعه في جدول الترتيب على حساب خيطان المتواضع (نقطة وحيدة).

