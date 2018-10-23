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«الإسكواش» شرح التعديلات الجديدة


نظمت لجنتا الحكام والمسابقات باتحاد الاسكواش محاضرة تنويرية للاجهزة الفنية للاندية وذلك لشرح بعض التعديلات الجديدة في القانون الدولي للعبة والمرسل من قبل اتحاد المحترفين.
وشرح عضو لجنة الحكام د.سعيد سالمين التعديلات، بحضور رئيس لجنة المسابقات حامد العمران ونائب رئيس لجنة الحكام عبدالله السبيعي والحكم العام للعبة عبدالهادي العريان وممثلي جميع الاندية الـ12 المشاركة في البطولات المحلية.
واكد سالمين أن الاتحاد الدولي للعبة يهدف الى زيادة سرعة اللعبة والتقليل من فترات التوقف، والحث على القتالية للوصول الى الكرة ومحاولة لعبها لتجنب العوائق التي في الملعب كوقوف لاعب الخصم بجانب الكرة.


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