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تتهيأ الفرصة أمام فرق المقدمة في بطولة الاتحاد للكرة الطائرة لتحقيق الانتصار الثاني على التوالي حيث يلعب اليوم الكويت مع الفحيحيل على صالة الساحل، والقادسية مع الصليبخات على صالة التضامن، وكاظمة مع اليرموك على صالة الكويت، والتضامن مع الجهراء على صالة القادسية، وتقام المباريات الأربعة في 06:30 مساء، فيما يلعب العربي مع الشباب على صالة اليرموك في 07:00، وبرقان مع الساحل على صالة الشباب في 05:00.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد على أن تتأهل الفرق الستة الاولى الى الدرجة الممتازة في بطولة الدوري، فيما تلعب الفرق من السادس الى الثاني عشر في الدرجة الأولى.

وتبدو فرق القادسية والعربي والكويت وكاظمة الأقرب الى تحقيق انتصار ثان بعد أن حققت الفرق الاربعة انتصارها الاول بسهولة في الجولة الاولى نظرا للفارق الفني الكبير مع نظرائهم، فيما ستحتدم المنافسة بين التضامن والجهراء اللذين يسعيان الى التأهل مع فرق الستة في الدرجة الممتازة، في حين يأمل برقان والساحل في تحقيق الفوز الاول في البطولة.

