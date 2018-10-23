آراء

يوم غد الأربعاء والذي سوف يصادف تاريخ 24 أكتوبر، تحتفي أوزباكستان بعيد الاستقلال وبـ 27 عاما والانفصال عن الاتحاد السوفييتي السابق، والذي أدى سقوطه الى ظهور 15 جمهورية مستقلة توزعت ما بين اثنيات ثلاث تمثلت في كل من الدول السلافية ودول القوقاز ودول آسيا الوسطى. واحتفاء أوزباكستان بعيد الاستقلال في الكويت هو احتفاء مميز، حيث تتعاون السفارة الأوزبكية وعلى رأسها السفير المميز بهرمجان اعلايوف بنشاط مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لإقامة الفعاليات الفنية والثقافية الأوزبكية للجمهور الكويتي وكافة المحبين لهذا الفن المميز والذي يعكس تنوع ثقافة طريق الحرير التي جمعت الشرق والغرب.

فمنذ العام الماضي، شهدت الكويت قدوم اجمل الفرق الوطنية والشعبية التي تقدم التراث الأوزبكي وكان على رأسها الفنان آزاد بيك، والذي تقلد مؤخرا منصب وزير الثقافة إلا انه في الوقت نفسه لم يتخل عن تقديم الفن، وكان تقلده لهذا المنصب تتويجا لمسيرته الفنية الجميلة والتي ألهمت الكثير من الشباب الأوزبكي، كما انها عبرت عن ذكاء الرئيس الأوزبكي المنتخب الجديد ميرزي يوييف فهي إشارة منه على حبه وتشجيعه لجمهور الفن والفنانيين والثقافة والمثقفين، أما هذا العام فتحتضن الكويت فريق أوركسترا الشباب السيمفوني الأوزبكي والتي عرفت بإيجادتها للفن الشرقي الكلاسيكي.

تلك المسيرة الفنية والثقافية التي يحرص الأوزبك على عرضها للعام أجمع هي مؤشر هام على تقدم هذه الدولة الفتية على كافة الأصعدة الثقافية والتنموية والاقتصادية والسياسية بقيادة الرئيس الجديد الطموح والذي ما أن وصل حتى عبر عن سياسته الخارجية القائمة على التعاون الإقليمي والعيش المشترك والسلام الإقليمي وجهود الوساطة الحميدة ومحاربة التطرف والإرهاب عبر القوى الناعمة وليست الأساليب القمعية وهي أدوات تؤثر بشكل كبير في شعوب آسيا الوسطى التي جبلت بفعل مكانتها الجغرافية على الانفتاح على الثقافات والعلم والمعرفة، بل مازلت أتذكر وانا اشارك في أحد المؤتمرات التي يقيمها الرئيس الجديد إلتقائي بوزير الشباب، وشاب قام والده ببيع منزله لإكمال تعليمه، فكانت مكافأة رئيس الجمهورية بتعيين ابنه وزيرا للشباب تقديرا منه على جهود والده الذي حرص على ان ينال ابنه التعليم الحديث الذي يتواكب مع متطلبات العصر. وبالفعل من خلال الحديث معه عبر هذا الشاب عن عقلية وشخصية واعدة لديها معرفة عميقة بمتطلبات التنمية والاقتصاد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وصناعة الأموال وتلك هي اتجاهات هذه الدولة التي ما أن تزورها حتى تأسرك بتاريخها وحاضرها ومستقبلها، عيد استقلال مجيد ولمزيد من التقدم والازهار.

