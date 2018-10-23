آراء

تشرفت أن أكون أحد أعضاء الوفد الإعلامي الكويتي المكون من الزملاء رؤساء تحرير الصحف الكويتية وأعضاء مجلس إدارة جمعية الصحافيين الكويتية ووكالة الأنباء «كونا» لنتشرف بلقاء أكثر من رائع مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بقصر الاتحادية صباح يوم الثلاثاء 9/10/2018.

بدأ لقاؤنا مع الزعيم العربي بالترحيب وأننا ككويتيين في بلدنا الثاني عند أخ كبير لهم وبين إخوانهم أبناء الشعب المصري وأهلهم أهل الكنانة، وبدأ فخامة الرئيس السيسي الحديث، مثمنا الدور الذي يقوم فيه شقيقه سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله لاستمرار ودوام الاستقرار في المنطقة وتطرق فخامته لامتزاج الدم الكويتي والمصري في حربي 1973م و1991، واشار الى ان هذا دليل قاطع على المصير المشترك بين البلدين الشقيقين وأن العلاقات الكويتية- المصرية نموذج يحتذى للتعاون والأخوة الصادقة، وشدد الرئيس السيسي على أن نستفيد من الدروس من أحداث 2011م التي أدت لضياع دول بأكملها ومقتل وتشريد الملايين من العرب وأن كل الدول العربية بقارب واحد وكل خير لأي بلد عربي سيكون لجميع الوطن العربي والعكس صحيح، وتفضل الرئيس السيسي بالقول إن السلام هو خيار مصر الاستراتيجي وبذل كل الجهود من أجل التوصل لتوافق سياسي عادل للقضية الفلسطينية والعمل على مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ليكون خط الدفاع الأول ضد أي محاوله لنشر الفكر الإرهابي وأن مصر ماضية قدما وجادة في عملية الإصلاح الاقتصادي المدروس وأنه لا مكان بمصر الشقيقة لمن يرفع السلاح بوجه المواطنين ولا يوجد مكان لمن يرفض التعايش السلمي، وأكمل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي حديثه عن رؤيته المباركة 30/6/2020 التي ستوفر مليون شقة للإسكان الاجتماعي ونقل ما يزيد على 200 ألف أسرة من المناطق العشوائية لمساكن حضارية مجهزة بجميع المستلزمات الأسرية وستعقد توأمة للجامعات المصرية مع أفضل الجامعات العالمية وأن صحة المواطن المصري هي من أولويات الدولة المصرية بحيث بدأ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل وبدأت الحملة للقضاء على «فيروس سي» والكشف على الأمراض غير السارية لـ 50 مليون مواطن، وركز فخامته على الشباب وأن الاهتمام الأكبر لهم كون المجتمع المصري شاباً متدفقاً بالقوة ما يجعلنا نبني وطناً حراً يوفر لأبنائه فرصاً متساوية بالحياة الآمنة والكريمة وتمكين الشباب المصري لتولي مناصب لم يكن بالماضي لهم نصيب فيها وأن أهم إستراتيجية هو سد النهضة وضمان حق المصريين بالحياة مشاركة مع الإثيوبيين بتحقيق التنمية وان طموحاته لبناء مصر المستقبل وشباب مصر هو جل اهتماماته، وهذا كان شبه ملخص لما دار في 90 دقيقة ونحن الوفد الإعلامي الكويتي بضيافة الزعيم العربي ورئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي وهنا نقول شكرا يا فخامة الرئيس على كرم الضيافة وحرارة وجمال اللقاء الذي كان من القلب للقلب.

وهنا لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة سفير جمهورية مصر العربية بالكويت وسعادة سفير الكويت بجمهورية مصر العربية على كل جهودهم لإنجاح هذا اللقاء التاريخي، وتحية خاصة وكبيرة مني لإخواني وزملائي وأساتذتي بالوفد الإعلامي الكويتي د. عماد أبو خمسين ويوسف المرزوق وعدنان الراشد وسعد العلي وإقبال الأحمد وعبدالرحمن العليان وسعود العنزي ومنى ششتر ودهيران أبا الخيل وعويد الصليلي وأقول لهم شكرا كنتم خير صحبة لي وتشرفت بكم، والحين ما بقي كلام سوى الدعاء للعلي القدير أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل سوء ويبعد كل سوء عنهم، ولا يصح إلا الصحيح.

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• مواطن خبل يقول: أحط أيدي على خدي وحاسب روحي بروحي وأنطر دوام النواب.

