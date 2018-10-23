آراء

إعلان المواطن حبه وولاءه لوطنه يختلف تماماً عن اعلان الولاء للسلطة وتوصيف هذا الولاء بأنه ولاء للوطن، إذ قد يتناغم عمل السلطة مع حب الوطن وقد يتعارض معه نوعياً وكمياً، فبالإمكان اختصار السلطة والسكان والممتلكات وجمعها في بوتقة التبعية للوطن والتعامل معها من حيث الحب والكره أو الولاء والبراء بمعيار وطني من خلال تقدير حجم حبها وخدمتها للوطن ثم تحديد مقدار الحب والولاء الذي تستحقه، وهو ما يتعاكس مع التسويق للسلطة في الحكومات الشمولية بأنها الوطن وأن حب الوطن يبدأ من حب السلطة وأن الولاء للسلطة هو معيار حب الوطن وأن انتقاد المواطن للسلطة في الحكومات الشمولية قد يواجه بسببه تهمة خيانة الوطن.

وبالتأكيد فإن عملية المواطنة الصادقة لا تعني الوقوف على النقيض من السلطة بل في الغالب الوقوف معها والنصح لها والموازنة بين عملية النقد والاشادة، لكن المعيار في كل ذلك يبقى الوطن ومصالحه فحيثما اقتربت أي سلطة من تحقيق المصالح ودفع الاخطار كانت المواطنة الحقة في دعمها، وحيثما أضرت بالمصالح كان دور المواطن الحقيقي نقدها.

فوهم حب الحكومات الكاذب الذي يرفع لواءه بعض رعايا الحكومات المستبدة والذي يبدأ بخوف من الأضرار التي قد يلقاها لو أعلن عن عدم رضا او تذمر أو الجهر بتقصير السلطة، ثم باعلان حبه الكاذب وإخفاء مشاعره القديمة الكارهة لحماية النفس من أية تهمة قد تتسبب له بضرر جسدي أو مصلحي، يعقب ذلك تدجين ذاتي او ترويض للنفس على التخلي التدريجي عن مشاعر السخط والزيادة التدريجية للحب والولاء بحيث يحاول المواطن من خلال هذه العملية تضييق المساحة بين الكره الباطني للسلطة والادعاء الظاهري بالولاء لها والهيام بها، وهذه المرحلة قد تؤدي بالتكرار والإصرار الى شعور يظنه المواطن حقيقياً في الولاء المطلق للسلطة والدفاع عنها في كل شاردة وواردة وهو ما يسمى بعلم النفس التطوري (متلازمة ستكهولم) التي يمكن وصفها باختصار (حب الضحية لجلاده والولاء له) لا لأنه وفر له حاجاته واعطاه حقوقه وإنما لأنه تفضل عليه بالحياة ولم يقتله او يضطهده.

هذا النوع من المشاعر الفردية إن أدت إلى نتائج إيجابية في لعبة المصالح ووفرت كلا الأمرين أو أحدهما وهما حماية النفس أو الاستنفاع تصبح في غاية الخطورة، لأنها تنعكس على نمط تفكير بقية الأفراد وتعمل تدريجياً على صناعة ثقافة مجتمعية مستسلمة او غير مكترثة أو من جلب المصلحة الذاتية على حساب الوطن.

ولذلك فإن الدكتاتوريات لا يمكن أن تقوم إذا لم تتوافر لها بيئة اجتماعية كلية تتأثر ولا تؤثر وتتقبل القيود ولا تقاوم وتميل للاستسلام الى الترهيب أكثر من الاندفاع نحو الترغيب، ومشكلة هذا النوع من المجتمعات لا تتوقف عند الاستسلام او القبول بالحق المهدور وإنما تصبح حامية قوية للسلطة بحيث تخنق أي صوت فردي أو فئوي ينادي بالحرية او يطالب بالحقوق في مهده من خلال عزله والتطاول عليه وتأليب السلطة بشكل تستطيع السلطة الشمولية من خلاله أن تمارس قمعها وكأنه استجابة لمطلب شعبي فيصبح هذا القمع نشاطا باسم الوطن ويحسب للسلطة على أنه مهمة يقصد منها حماية المجتمع لا حماية نفسها.

وهكذا تخرج «متلازمة ستوكهولم» عن أصل التسمية من مجرد حالة تشبيهية لحدث وقع في سبعينات القرن الماضي وتمت فيه محاولة سرقة بنك وحجز من كان فيه رهائن ثم تعاطف هؤلاء المحتجزين مع السراق فيما بعد إلى متلازمة مخيفة يشعر بها حاملو مشاعل الحرية والحقوق في الدول القمعية بأجواء ترهيب مجتمعي وسلطوي يتحدان بشكل يجد هؤلاء أنفسهم من خلاله في صراع مع مجتمعهم الذي يفترض أنهم ينشطون فيه ويبشروا بوعي جديد بين أفراده قبل الدخول في صراع مرير مع السلطة من أجل نيل الحقوق السليبة.

لكن هذه الحالة من «متلازمة ستوكهولم» التي يعيشها المجتمع تبقى حباً وهمياً للسلطة وولاءً كاذباً لها بحيث ان قناع المجتمع يتكشف سريعاً مع أول سقوط لحكم أي دكتاتور او تراجع في قوته ومع أول نشاط مضاد يقوم به بعض الافراد ضد السلطة بحيث يتشجع المجتمع في الخروج على السلطة التي كان يعتبر الولاء لها ولاءً للوطن فيتم تفسير الخروج عليها على أنه ولاءً للوطن لحمايته من الديكتاتورية، وهكذا ينقلب الحال الى نقيضه وتكون قوة ردة الفعل المجتمعي ضد السلطة المنهارة وأفرادها أضعاف قوة الولاء السابق لها.

