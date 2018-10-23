دفتر أحوال

ألغت المحكمة الادارية القرار الصادر من وزير الصحة المتضمن بتخطي ندب طبيب اختصاصي اول بشري لوظيفة نائب مدير مستشفى العدان واعتباره كأن لم يكن مع احقيته للندب.

وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها المحامي علي العلي بصفته وكيلا عن اختصاصي اول بشري مؤكدا انه كان يعمل لدى الجهة الادارية وزارة الصحة منذ تاريخ 4/7/2004 وقد تدرج حتى وصل الى طبيب اختصاصي اول بشري وبتاريخ 1/8/2017 صدر القرار المطعون عليه والذي تضمن من ندب زميل له لوظيفة نائب مدير مستشفى العدان بمنطقة الاحمدي الصحية، وذلك مخالفا للقانون واللوائح متخطيا المدعي، وقد تظلم من القرار الاخير بيد ان الجهة الادارية لم تحرك ساكنا ما حدا به الى اقامة هذه الدعوى. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المدعي الاعلى في الدرجة المالية من المطعون على قراره الامر الذي يكون المدعي استنادا الى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2011 بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار بعد ان توافرت به جميع شروط شغل الوظيفة الاشرافية بالجهة التي يعمل لديها وتكون له الاولوية في المفاضلة بينه والمطعون عليه في الحصول على الوظيفة الاشرافية. واضافت بما يكون معه المدعي هو الافضل بالحصول على الوظيفة الاشرافية « نائب مدير مستشفى العدان بمنطقة الاحمدي الصحية، الامر الذي يضحي واياه القرار الصادر بتخطي المدعي بالترقية الى الوظيفة الاضافية محل القرار المطعون عليه قد صدر على سند غير صحيح من القانون يتعين الغاؤه.

