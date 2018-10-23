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بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار

إصابة آسيوي في انحراف شاحنة واصطدامها بالحاجز الأسمنتي على السابع

منصور السلطان
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الثلاثاء 23 أكتوبر 2018

تسببت سوء الأحوال الجوية وهطول الامطار صباح أمس الى انحراف شاحنة تسير على طريق الدائري السابع السريع واصطدامها بالحاجز الاسمنتي ما تسبب باصابة قائدها واغلاق الطريق لعدة ساعات.
وكان بلاغ ورد صباح أمس لغرفة عمليات المرور يفيد بوقوع حادث مروري تسبب باغلاق طريق الدائري السابع السريع باتجاه منطقة الظهر وعلى الفور توجه رجال المرور والاسعاف والاطفاء لموقع الحادث، حيث تبين بأن شاحنة يقودها وافد آسيوي وبسبب سوء الاحوال الجوية وهطول الامطار لم يستطع السيطرة على مقودها فانحرفت واصطدمت بالحاجز الاسمنتي ما تسبب باصابة قائدها الآسيوي بجروح واغلاق الطريق لعدة ساعات، فتم علاج السائق بالموقع وسحب الشاحنة من على الطريق وتسهيل حركة المرور.


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