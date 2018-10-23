دفتر أحوال

ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس «سمسارة لبنانية» و3 فتيات بائعات هوى لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ والقضاء مجدداً بالامتناع عن النطق بعقابهن بعد جلبهن راغبي المتعة الحرام من الرجال.

وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما اسندته النيابة العامة الى «السمسارة» انها أنشأت وادارت محلاً للدعارة وذلك بأن قامت بجلب راغبي المتعة الحرام من الرجال وتنظيم دخولهم للشقة وتمكينهم من اختيار الفتيات وتلقي المبالغ النقدية منهم وتوفير الواقي الذكري لهم، اعتمدت في حياتها على ما تكسبه المتهمات الثانية والثالثة والرابعة من ممارستهن الدعارة وذلك بإغرائهن على ذلك الفعل وتحصل المبالغ النقدية برضاء منهن وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وحرضت وساعدت المتهمة الثانية والثالثة والرابعة على ارتكاب افعال الدعارة. واسندت الى المتهمة الثانية والثالثة والرابعة مساعدة المتهمة الاولى على ادارة محل للفجور والدعارة بأن نظمن في حال غيابها دخول الرجال للشقة وتمكينهم من اختيار الفتيات وتلقي المبالغ منهم وتوفير الواقي الذكري لهم وارتضين مواقعة مجهول لهن حال كونهن بلغن الحادية والعشرين من عمرهن.

واضافت أن المتهمة الثالثة والرابعة حال كونهما امرأتين متزوجتين اتصلتا جنسيا بغير ازواجهما وهما مرتضيتان بذلك.

وحضرت المحامية انعام حيدر عن «السمسارة» مؤكدة ان الحكم المستأنف مخالف للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله سند ذلك بطلان اذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية وحجب مجرى التحريات حقائق جوهرية عن جهة التحقيق وبطلان ما تولد عن هذا الاذن من دليل علاوة على صدور الاذن لضبط جريمة مستقبلية لم تقع، ومخالفة الحكم المستأنف للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفساده في الاستدلال وتعسفه في الاستنتاج وسند ذلك عدم استظهاره لكن الاعتياد في الجرائم محل الاتهام في حق موكلتي.

وانهت حيدر بفساد الحكم المستأنف في الاستدلال ومخالفته للثابت من الاوراق وسند ذلك خلو الاوراق من ثمة دليل يقيني يقطع بارتكابه للجرائم المسندة اليها علاوة على استحالة التصور الجنائي للواقعة الامر الذي يقطع بعدم صحة الاتهام المسند اليها.

