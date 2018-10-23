وطن النهار

قال الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية الناطق الرسمي باسم وزارة الاشغال م. عبدالمحسن العنزي ان الجولة التفقدية التي قام بها وزير الاشغال أمس على مناطق الرقة والظهر كانت للوقوف على اسباب التجمعات المائية مع التأكيد على ايجاد الحلول لها بالسرعة الممكنة حتى لايتكرر مثل هذه التجمعات، موضحا ان اهم اسباب التجمعات المائية هو انسداد فتحات المناهيل نتيجة وجود اوساخ وبعض الاشجار ما ادى الى إلى انسدادها بشكل مفاجئ لاسيما وان تنظيف هذه المناهيل تم منذ فترة ليست طويلة.

واضاف العنزي خلال الجولة التي شملت مناطق الرقة والظهر مع وزير الاشغال العامة وبعض قيادات الوزارة وبحضور النائب محمد الحويلة اتضح ان الرقة كانت الاكثر تجمعا للمياه نظرا للضغط الكبير على المحطات الموجودة فيها، مبينا ان المحطات الجديدة المستقبلية ستنهي هذه المعضلة فيها .

ولفت العنزي الى ان عدد البلاغات التي احيطت بها الوزارة ما يقارب 85 بلاغاً تم التعامل معها خلال ساعات نظرا لوجود الفرق المنتشرة بالمنطقة، مشيرا الى ان الوزارة في كل عام وقبل موسم الامطار يتم تنظيف جميع محافظات الكويت ومن ثم خلال الامطار تكون هناك فرق طوارئ بمختلف المحافظات لحل اي معضلة وبعد الامطار تتم دراسة المشاكل التي حصلت لاعادة تصميم كل الخطوط وخلافه حتى لا تتكرر نفس المشكلة مستقبلا.

بدوره أكد النائب محمد الحويلة ضرورة محاسبة المتسبب بضعف البنية التحتية وشبكات الصرف وغرق الشوارع بسبب الأمطار، ومطالبة وزير الأشغال حسام الرومي بتقرير عاجل يبين مكامن القصور، والاقتراح بأن يكون هناك استعداد تام ومبكر لموسم الأمطار ورصد أماكن تجمع المياه.

وقال الحويلة في تصريح له «تواصلت مع وزير الاشغال والبلدية حسام الرومي وأطلعته على بعض الصور والفيديوهات لحالة الشوارع في المناطق الجنوبية وكيف أن المطر كشف ضعفها هي والبنية التحتية، وسيقوم مشكوراً بزيارة ميدانية للوقوف عليها ووضع الحلول السريعة لها تمهيداً للانتهاء من صيانتها وتجديدها كلياً.

وأضاف «قمنا صباح اليوم بزيارة ميدانية مع الوزير الرومي والنائب ماجد المطيري للوقوف على مكمن الخلل بعد انكشاف ضعف البنية التحتية وشبكات الصرف والشوارع بسبب الأمطار، وأكدنا ضرورة المحاسبة وطلب الوزير تقريراً عاجلاً يبين القصور ليحاسب المقصر».

واقترح أن يكون هناك اعداد متكامل ومبكر لموسم الامطار وأن يتم رصد أماكن تجمع الأمطار للتعامل معها، أن يكون هناك فرق ثابتة وموزعة خلال موسم الأمطار للتدخل، قائلاً «سنعمل على متابعة ومراقبة هذه الاعمال حتى نحول دون تكرار ما حدث اليوم».

وكانت وزارة الأشغال العامة اوضحت في بيان لها أن البلاد قد تعرضت صباح أمس لموجة من الأمطار بلغت نسبتها بمطار الكويت الدولي (14,50ملليمتراً) بالساعة، ونتج عن تلك الموجة من الأمطار تراكم كميات من المياه فى بعض مناطق محافظة الأحمديى نتيجة لانجراف مخلفات الأشجار والأكياس ومخلفات مواد البناء مما أدى إلى تسكير مجارى التصريف، ولقد تم التعامل مع ذلك بإزالة تلك المخلفات وتم تصريف تلك المياه، ولقد وردت للوزارة بعض الشكاوى البسيطة من بعض المحافظات وتم التعامل معها فورا، والوضع فى جميع المحافظات مطمئن خاصة فى ظل انتشار فرق العمل التي تعمل على مدار الساعة.

وكانت تلك المياه أدت إلى حدوث طفح بخط مياه الصرف الصحي الموازي للقطعة رقم (1) بمنطقة هدية، هذا وجارٍ التعامل مع تلك المياه.

