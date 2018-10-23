وطن النهار

أكد المدير العام للادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد أمس الاثنين جهوزية جميع مراكز الاطفاء للتعامل مع أي حوادث وبلاغات خلال موسم الأمطار. وقال في تصريح صحافي خلال جولته التفقدية لمركز الاسناد إن الادارة اعتادت مع بداية كل موسم امطار التأكد من جهوزية آلياتها ومعداتها ومراكزها وافرادها استعدادا لأي طارئ.

وأضاف ان هذه الاستعدادات تزامنت مع الامطار التي هطلت صباح اليوم على البلاد حيث كانت غزيرة في المناطق الجنوبية وتم استلام 20 بلاغا «تعاملنا معها جميعا ولم تكن هناك أي اصابات». وأشار إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وجه بضرورة جهوزية الآليات والمعدات للتعامل مع ما تمر به البلاد من أمطار. وأوضح المكراد أنه تم توفير آليات جديدة مثل (ونش) ذي قدرة على سحب أوزان ثقيلة جدا كما «وفرنا سيارات انقاذ يمكنها الدخول في تجمعات المياه حتى عمق مترين إضافة إلى المضخات المحمولة والكهربائية ما يساعدنا على التعامل مع كل الحوادث والبلاغات». من جانبه قال نائب المدير العام لشؤون المكافحة بالانابة العميد محمد المحميد إن الاستعداد لموسم الأمطار بدأ منذ سبتمبر الماضي لرفع جهوزية مراكز الاطفاء وعمل الصيانة لجميع الاليات والمعدات. وأكد في تصريح مماثل انه تم تجهيز مراكز الاطفاء في المناطق الجنوبية والشمالية بزوارق للتعامل مع بلاغات وحوادث تجمعات المياه التي تكثر في هذه المناطق تحديدا ويصعب الوصول إليها بالاليات التقليدية. بدوره قال رئيس مركز الاسناد بالادارة العامة للاطفاء المقدم حمد الراشد ان مراكز الاطفاء على اتم الاستعداد للتعامل مع اي حوادث وبلاغات على مدار الساعة من خلال «مراكزنا المنتشرة بجميع مناطق البلاد» داعيا المواطنين والمقيمين في حالات الطوارئ الاتصال على الرقم (112).

