وطن النهار

تشارك جامعة الكويت ضمن فعاليات أيام مجلس التعاون الخليجي والذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 5 الى 11 نوفمبر المقبل، وعلى هامش الاستعداد للفعالية عقدت جامعة الكويت ممثلةً بادارة العلاقات العامة والاعلام اجتماعاً تنسيقياً مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعقد الاجتماع برئاسة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفة العبري وبحضور مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بجامعة الكويت ضياء عبدالرحمن الفارس وأعضاء الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وهدف الاجتماع الى مناقشة البرنامج الزمني لفعاليات أيام مجلس التعاون الخليجي والتنسيق للندوات التي ستعقد بجامعة الكويت ومناقشة طبيعة مشاركة الجامعة بالفعالية.

ويذكر أن جامعة الكويت تشارك ضمن فعاليات أيام مجلس التعاون الخليجي من خلال اقامة ندوات داخل الحرم الجامعي وذلك بالتعاون مع كلية العلوم الاجتماعية وكلية العلوم الادارية وكلية الحقوق.

