وطن النهار

بحضور عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د. حمود القشعان والعميد المساعد للشؤون الطلابية د. جاسم العلي احتفل متحف ومختبر الآثار والأنثروبولوجيا بالكلية باليوم العالمي للآثار.

وبهذه المناسبة قال المشرف على المختبر د. حسن أشكناني إن المختبر يقيم هذه الاحتفالية كل عام في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر وذلك بالتزامن مع احتفال الجامعات العالمية بهذا اليوم وذلك لنشر الوعي في دور علم الآثار والحفاظ على تاريخ الآباء والأجداد والمجتمعات البشرية وتوفير السبل الملائمة للحفاظ على كل ما له علاقة بثقافتنا من مواقع وأدوات وعظام ومساكن وحلي يتم اكتشافها.

وأضاف أن المختبر عرض في الاحتفالية 60 قطعة أثرية تمثل عظام الانسان الأول الى جانب عدد من الأدوات الحجرية القديمة وعرض كذلك التقارير الأولية للبعثات الأثرية التي نقبت في منطقة الخليج من سنة 1820 وعدد من الوثائق الخاصة والالواح الطينية بالكتابات السومرية والهيروغليفية وعدد من الأدوات التي يستخدمها عالم الآثار في عمله.

