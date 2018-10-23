وطن النهار

كشف وكيل وزارة التربية للتعليم الخاص والنوعي د. عبدالمحسن الحويلة، عن تنسيق مع وزارة التعليم العالي للتأكد من صحة شهادات معلمي المدارس الخاصة، مشيرا الى أنه عند اكتشاف بيانات غير صحيحة وشهادات مزورة سيتم احالة أصاحبها الى النيابة العامة.

وأكد الحويلة في تصريح للصحافيين على هامش رعايته صباح امس احتفالية الادارة العامة للتعليم الخاص باليوم العالمي للتخضير بمشاركة مدارس التعليم الخاص والتربية الخاصة، حرص قطاع التعليم الخاص بأن تكون جميع شهادات معلمي مدارسه مصدقة ومعترف فيها، لافتا الى انه تم اصدار قرار بهذا الشأن وتفاعلت معه الادارات المدرسية بضرورة التدقيق على الشهادات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي التي نشكرها على التفاعل والتعاون معنا من اجل المصلحة العامة.

وأوضح أنه عند اكتشاف شهادة غير مصدقة وغير معترف فيها سنخاطب المدرسة والتوصية بايقاف صاحبها عن العمل واحالة الامر للنيابة، لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

وحول الحفل، قال الحويلة، إن الكويت بشكل عام والتربية بشكل خاص أولت اهتماما كبيرا بالتخضير لما يمثله من علامة تحضر وتمدن ولما له من أهمية في الحفاظ على بيئة صحية وسليمة وخطا مانعا ضد التصحر والجفاف وتعزيزا للبيئة الصحية ورافدا من روافد التنمية والتوعية بأهمية الخضرة، مشيرا الى أن أهمية فعاليات اسبوع التخضير تكمن في المساهمة في زيادة الرقعة الخضراء والمحافظة على المرافق العامة وجمالية البيئة وتنقية الجو من التلوث وغرس ثقافة الزراعة لدى أبنائنا، بالاضافة الى نشر الوعي البيئي في المجتمع وخلق جيل واع وطموح يعمل بالحقل الانتاجي.

واعرب الحويلة عن بالغ شكره وتقديره لكل من اسهم في انجاح هذا الاحتفال المميز، داعيا الجميع للعمل على تطبيق شعار لنجعل الكويت واحة خضراء.

