وطن النهار

تقوم الكلية الأسترالية في الكويت في كل فصل دراسي بمكافأة طلاب برنامجي الدبلوم والبكالوريوس للمتفوقين على أدائهم داخل وخارج الفصول الدراسية من خلال العديد من الجوائز.

وقد تمت دعوة الطلاب المتفوقين مع أفراد عائلاتهم، لحضور عرض خاص في مسرح الكلية، حضره رئيس الكلية الأسترالية في الكويت، د. عصام زعبلاوي وأعضاء من الادارة التنفيذية. وأثناء الاعلان عن أسماء الطلاب الفائزين بالجوائز، قام د. زعبلاوي بتهنئة الطلاب على نجاحهم وشجعهم على مواصلة السعي للحصول على دوام التقدم والنجاح، وعبرعن تقديره لالتزامهم المستمر في تحقيق أهدافهم، وفي الختام تقدم بالشكر الى أهالي الطلاب على دعمهم وحضورهم.

وتم منح 4 جوائز أكاديمية خاصة لأبرز أعمال الطلاب في المشاريع المرشحة من قبل كلية الهندسة. وبصورة خاصة من قسم الهندسة الكهربائية، كانت الجائزة من نصيب خالد المطيري الذي قام بتصميم وبناء عداد ذكي لقياس استهلاك الكهرباء للمنازل والشركات. وشملت التوصية المقدمة من رئيس قسم الهندسة الكهربائية، د. حسن سلطي، الذي علق قائلاً: «العرض التقديمي من قبل الطالب يعتبر منهجًا فريدًا من نوعه. وكان اتجاهه الايجابي والمهني، حتى عندما يواجه مهام صعبة، جديراً بالثناء. ولعبت جهوده القيادية دورا رئيسا في نجاح نموذج المشروع الأولي وتحقيق النتائج المرجوة، ما يعكس وجود دليل واضح على قدرات الطالب المميزة».

واعتمدت كلية ادارة الأعمال جائزتين أكاديميتين للطلاب المتفوقين في المشاريع المتعلقة بالدراسات الادارية والتسويقية. وكانت هناء الهولي واحدةً ممن تلقوا الجائزة عن بحثها وتقريرها المتعلق بتكامل الأعمال. وأشارت التوصية الصادرة عن رئيس قسم ادارة الأعمال.

