وطن النهار

الاسكندرية - (كونا): اشاد المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية ورئيس اتحاد الموانئ العربية ورئيس قطاع النقل العربي الشيخ يوسف العبدالله أمس الاثنين بالمستوى المتميز للاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري معتبرا اياها مفخرة لجامعة الدول العربية.

وقال العبدالله لـ (كونا) عقب ترؤسه جلسة الجمعية العامة للاكاديمية على مستوى الخبراء ومشاركته كنائب رئيس في اجتماع المكتب التنفيذي للاكاديمية انه سيتم رفع توصيات تبين مدى تطور الاكاديمية وانجازاتها وما وصلت اليه من قدرة تنافسية عالمية للاجتماع الوزاري في دورته ال 23 المقرر عقده اليوم الثلاثاء ومن ثم الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

واضاف ان الاكاديمية استطاعت ان تصل خلال سبع سنوات من حيث التصنيف العالمي للجامعات من مستوى 6000 الى مستوى 2000 كأفضل جامعة.

وزاد انه تم خلال الاجتماع الطلب من الاكاديمية رفع تصوراتها بشأن العمل على الارتقاء بتصنيفها بما يمكنها من بلوغ مستوى أفضل 1000 جامعة على ان يتم تسلم هذه التصورات منها بعد ستة اشهر.

من جانب آخر قال الصباح ان الجمعية العامة اعتمدت التقريرين المالي والاداري وكل الامور المتعلقة بميزانية السنة المالية السابقة (2018/2019) والمقبلة (2019/2020) موضحا ان هناك زيادة ملحوظة في الاحتياطي العام للاكاديمية الى جانب الزيادة في التخصصات التي تطرحها وتتبناها الكليات.

وذكر انه بناء على توصية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سيتم بناء افرع جديدة للاكاديمية العربية في منطقة (العلمين الجديدة) في مصر كما سيتم بناء فرع كبير لها في امارة الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة بناء على توصية من حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي.

واوضح ان الاجتماع وافق على انشاء كلية للاثار والتراث الحضاري كما يجري حاليا انشاء كلية للصيدلة التي من المقرر ان يبدأ العمل فيها العام المقبل.

وفيما يتعلق بالارشاد البحري أفاد ان مؤسسة الموانئ الكويتية تعمل مع الاكاديمية على منح شهادة الدبلوم في هذا المجال مبينا ان هناك ما لا يقل عن 40 مرشدا متدربا ملتحقا بهذه الدورة.

وذكر ان الاجتماع بحث كذلك التعاون مع مختلف الدول والجامعات الاجنبية في برامج وشهادات مشتركة يحصل الطالب من خلالها على شهادة من الاكاديمية وأخرى من الجامعة الاجنبية.

