وطن النهار

أكدت الهيئة العامة للبيئة الكويتية أمس الاثنين عدم تأثر المياه الاقليمية بالبقع النفطية التي رصدتها في المياه العراقية وشمال ايران.

وقالت الهيئة في بيان صحافي انها رصدت عبر مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك) ومن خلال صور الأقمار الاصطناعية بقعا نفطية في المياه العراقية وشمال المياه الايرانية بعيدا عن المياه الاقليمية الكويتية.

وأضافت أنها نسقت مع برنامج (دعم متخذي القرار لادارة الأزمات) التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لمراقبة صور الأقمار الاصطناعية ومع (ميماك) لمتابعة الموضوع واتخاذ الاجراءات اللازمة مع الدولتين المذكورتين بشأن هذه البقع النفطية.

